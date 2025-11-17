Avrupa’nın araçlarını Türk istasyonları şarj edecek
Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli araç şarj sistemleriyle Avrupa’ya açılacak olan Orge Elektrik, ilk etapta İngiltere, Hollanda ve Almanya pazarlarını girecek. Orge Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz, kısa vadede bölgesel üretici, 2030 itibarıyla ise Avrupa’da ilk 10 şarj tedarikçisinden biri olmak istediklerini açıkladı.
Hamide HANGÜL
Elektrikli otomobil satışları her geçen gün vites yükseltiyor. Araştırmalara göre, geçen yılın ilk 9 ayında 11,5 milyona ulaşan küresel elektrikli otomobil satışları, bu yıl aynı dönemde 14,7 milyona yükseldi. Bu yılın sonunda küresel satışların 21,3 milyona ulaşması öngörülüyor. Tüm dünyada pazarın hızlı büyümesi, şarj istasyonları ve mobilite çözümlerini de beraberinde getiriyor. Elektrik taahhüt sektörünün yanı sıra, yerli şarj ünitesi için de çalışmalar yürüten Orge Elektrik, geliştirdiği donanım ve yazılım çözümlerini Avrupa’ya ihraç etmeye hazırlanıyor. Orge Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz, “Elektrik taahhüt sektöründeki tecrübemizi e-mobiliteye taşıdık. Yerli şarj ünitesi üretiminde ülkemizin öncü markalarından biri haline gelmeyi hedefliyoruz. Elektrikli araç pazarı yalnızca otomotiv değil, enerji altyapısını da yeniden şekillendiriyor. Bu dönüşümde yerli üretim eksikliği ve ithal sistemlerin yüksek maliyeti büyük bir fırsat oluşturdu. Biz de bu alandaki mühendislik yetkinliğimizi şarj teknolojilerine yönlendirdik” diye konuştu.
100 milyon TL yatırım
Tamamen Ar-Ge ekipleriyle geliştirdikleri OCPP 2.0.1 uyumlu yazılım ve ARM tabanlı modüler kontrol platformun, uluslararası tüm markalarla entegre çalışabildiğine işaret eden Gündüz, söz konusu özelliğin küresel tedarik zincirine entegre olmada firmayı öne çıkarttığını belirtti. Gündüz, yeterli araç sayısına ve talebe ulaşılması durumunda önümüzdeki yıllarda elektrikli araç şarjına 100 milyon TL’nin üzerinde ilave yatırım yapacaklarını açıkladı.
"5 bin istasyon açacağız"
Bu yatırımla, yeterli araç sayısına ve talebe ulaşılması durumunda 20 bin soket kapasitesi ve 5 bin noktada aktif istasyona ulaşacaklarını belirten Gündüz, “Bu yatırımlar sayesinde hem ihracat payımızı artıracağız hem de Avrupa pazarında güçlü bir Türk markası olarak konumlanacağız. İlk etapta İngiltere, Hollanda ve Almanya pazarlarını hedefliyoruz. Orta vadede Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ve Balkan bölgesinde distribütörlük modeliyle büyümeyi; 2-3 yıl içinde de Avrupa genelinde satışlarımızı başlatmayı planlıyoruz” diye konuştu. Orge’nin bir yeşil taahhüt şirketi ve tekno-taahhüt şirketine dönüşüm vizyonu olduğunu belirten Nevhan Gündüz, “Bir projenin baştan sona elektrik taahhüdü, yenilenebilir enerjiyle elektrik üretimi, üretilen elektrikle araç şarj cihazlarının beslenmesi ve altyapı kurulumuyla bir elektrifikasyon projesinin tüm aşamalarında hizmet verebileceğimiz bütünleşik yapılarda yer almak istiyoruz” dedi.
Ar-Ge çalışmalarında kablosuz şarj, güneş destekli sistemler ve çift yönlü enerji akışı (V2G) teknolojilerine odaklandıklarına işaret eden Nevhan Gündüz, en yakın ticarileşme aşamasındaki V2G sistemiyle araçların, sadece enerji tüketicisi değil, aynı zamanda enerji üreticisi haline geleceğini söyledi. Gündüz, “2026’da pilot uygulamalara başlamayı planlıyoruz. Bu sistem, şebeke yükünü dengeleyerek enerji verimliliğine katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı. Güneş ve rüzgar destekli istasyonlarla Türkiye’nin Net Sıfır 2053 vizyonuna katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Gündüz, ürün bileşenlerinin yüzde 75’inin geri dönüştürülebilir malzemelerden oluştuğunu, üretim tesislerinde güneş enerjili sistemlerin kurulmasının planlandığını ifade etti. Yerli üretim, yenilenebilir enerji ve akıllı yazılım birleştiğinde karbon nötr bir taşımacılık altyapısının mümkün hale geldiğinin altını çizen Gündüz, “Biz bu dönüşümün mühendislik tarafını üstleniyoruz” değerlendirmesi yaptı
20 dakikada şarj, yüzde 30 tasarruf
Orge Elektrik’in, yeni nesil Hexa 480 kW DC ve Round 22 kW AC modelleri, özellikle otoyol, akaryakıt istasyonu ve filo merkezlerinde kullanılacak. Bu kapsamda 480 kW’lık Hexa modeli, 20 dakikada tam dolum sağlarken; Round serisi AC cihazlar ise kullanıcıya enerji tarifesine göre otomatik şarj zamanlaması sunarak, yüzde 30’a varan enerji tasarrufu sağlayacak.