Avrupa’nın araçlarını Türk istasyonları şarj edecek

Hamide HANGÜL

Elektrikli otomobil satışla­rı her geçen gün vites yük­seltiyor. Araştırmalara göre, geçen yılın ilk 9 ayında 11,5 milyona ulaşan küresel elektrikli otomobil satışları, bu yıl aynı dö­nemde 14,7 milyona yükseldi. Bu yılın sonunda küresel satışların 21,3 milyona ulaşması öngörülü­yor. Tüm dünyada pazarın hızlı büyümesi, şarj istasyonları ve mo­bilite çözümlerini de beraberinde getiriyor. Elektrik taahhüt sektö­rünün yanı sıra, yerli şarj ünite­si için de çalışmalar yürüten Or­ge Elektrik, geliştirdiği donanım ve yazılım çözümlerini Avrupa’ya ihraç etmeye hazırlanıyor. Orge Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz, “Elektrik taahhüt sektöründeki tecrübemizi e-mobiliteye taşıdık. Yerli şarj ünitesi üretiminde ül­kemizin öncü markalarından bi­ri haline gelmeyi hedefliyoruz. Elektrikli araç pazarı yalnızca otomotiv değil, enerji altyapısını da yeniden şekillendiriyor. Bu dö­nüşümde yerli üretim eksikliği ve ithal sistemlerin yüksek maliyeti büyük bir fırsat oluşturdu. Biz de bu alandaki mühendislik yetkinli­ğimizi şarj teknolojilerine yönlen­dirdik” diye konuştu.

100 milyon TL yatırım

Tamamen Ar-Ge ekipleriyle geliştirdikleri OCPP 2.0.1 uyumlu yazılım ve ARM tabanlı modüler kontrol platformun, uluslarara­sı tüm markalarla entegre çalışa­bildiğine işaret eden Gündüz, söz konusu özelliğin küresel tedarik zincirine entegre olmada firmayı öne çıkarttığını belirtti. Gündüz, yeterli araç sayısına ve talebe ula­şılması durumunda önümüzdeki yıllarda elektrikli araç şarjına 100 milyon TL’nin üzerinde ilave yatı­rım yapacaklarını açıkladı.

"5 bin istasyon açacağız"

Bu yatırımla, yeterli araç sayısı­na ve talebe ulaşılması durumun­da 20 bin soket kapasitesi ve 5 bin noktada aktif istasyona ulaşacak­larını belirten Gündüz, “Bu yatı­rımlar sayesinde hem ihracat pa­yımızı artıracağız hem de Avrupa pazarında güçlü bir Türk markası olarak konumlanacağız. İlk etap­ta İngiltere, Hollanda ve Alman­ya pazarlarını hedefliyoruz. Or­ta vadede Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ve Balkan bölgesinde dist­ribütörlük modeliyle büyümeyi; 2-3 yıl içinde de Avrupa genelinde satışlarımızı başlatmayı planlı­yoruz” diye konuştu. Orge’nin bir yeşil taahhüt şirketi ve tekno-ta­ahhüt şirketine dönüşüm vizyonu olduğunu belirten Nevhan Gün­düz, “Bir projenin baştan sona elektrik taahhüdü, yenilenebilir enerjiyle elektrik üretimi, üreti­len elektrikle araç şarj cihazları­nın beslenmesi ve altyapı kurulu­muyla bir elektrifikasyon proje­sinin tüm aşamalarında hizmet verebileceğimiz bütünleşik yapı­larda yer almak istiyoruz” dedi.

Ar-Ge çalışmalarında kablo­suz şarj, güneş destekli sistemler ve çift yönlü enerji akışı (V2G) teknolojilerine odaklandıkları­na işaret eden Nevhan Gündüz, en yakın ticarileşme aşama­sındaki V2G sistemiyle araçla­rın, sadece enerji tüketicisi de­ğil, aynı zamanda enerji üreticisi haline geleceğini söyledi. Gün­düz, “2026’da pilot uygulama­lara başlamayı planlıyoruz. Bu sistem, şebeke yükünü dengele­yerek enerji verimliliğine katkı sağlayacak” ifadelerini kullan­dı. Güneş ve rüzgar destekli is­tasyonlarla Türkiye’nin Net Sıfır 2053 vizyonuna katkı sağlama­yı hedeflediklerini belirten Gün­düz, ürün bileşenlerinin yüz­de 75’inin geri dönüştürülebilir malzemelerden oluştuğunu, üre­tim tesislerinde güneş enerjili sistemlerin kurulmasının plan­landığını ifade etti. Yerli üretim, yenilenebilir enerji ve akıllı yazı­lım birleştiğinde karbon nötr bir taşımacılık altyapısının müm­kün hale geldiğinin altını çizen Gündüz, “Biz bu dönüşümün mühendislik tarafını üstleniyo­ruz” değerlendirmesi yaptı

20 dakikada şarj, yüzde 30 tasarruf

Orge Elektrik’in, yeni nesil Hexa 480 kW DC ve Round 22 kW AC modelleri, özellikle otoyol, akaryakıt istasyonu ve filo merkezlerinde kullanılacak. Bu kapsamda 480 kW’lık Hexa modeli, 20 dakikada tam dolum sağlarken; Round serisi AC cihazlar ise kullanıcıya enerji tarifesine göre otomatik şarj zamanlaması sunarak, yüzde 30’a varan enerji tasarrufu sağlayacak.