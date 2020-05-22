Avrupa’nın en büyük boya üreticisi firmaları açıklandı: Yaşar Holding 22'nci sırada

22 Mayıs 2020

Kerim ÜLKER

Avrupa’nın en büyük kaplama ve boya üreticisi firmaları açıklandı. Ciro, ihracattaki payı ve çalışan sayısı açısından yapılan araştırmaya Türkiye’den sadece Yaşar Holding girdi. Yaşar Holding, Avrupa’nın 22’nci büyük kaplama ve boya üreticisi oldu. Listenin ilk sırasında ise Hollanda merkezli Akzo Nobel var. 33 bin 800 çalışanı olan Akzo Nobel, 9.28 milyar euroluk cirosuyla Avrupa’nın en büyüğü oldu. Hollandalı şirketi 11 bin 500 çalışanı bulunan Alman BASF 3.75 milyar euro ile takip etti. Sıralamada 3’üncü olan 10 bin çalışanı bulunan Norveçli Jotun, 1.67 milyar euro ile dikkat çekti.

Toplam ciro 23.6 milyar euro

Danimarkalı Hempel 6 bin 300 çalışanı ve 1.5 milyar euroluk cirosuyla 4’üncü olurken, 1.3 milyar euroluk cirosuyla Alman Deutsche Amphibolin-Werke 5’inci oldu. Listede 22’nci olan Dyo, Dewilux ve Casati markalarının sahibi Yaşar Holding ise 189 milyon euroluk ciroya sahip. 1.200 değişik ürün, 3.500 ambalaj ve 60.000 farklı renk sunan Yaşar Holding’in listede belirtilen çalışan sayı rakamı ise 1090. Alman ve İskandinav ülkelerinin ağırlıkta olduğu listedeki 25 şirketin toplam cirosu 23.6 milyar euro.