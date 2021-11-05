Avrupa’nın en inovatifi Bozankaya

Berlin merkezli Avrupa Raylı Sistemler Kümelenmeleri Birliği'nin (ERC) İnovasyon Ödülleri’nin bu yılki kazananları 26 Ekim 2021'de Fransa'da Lille Grande Palais'de yapılan SIFER Expo sırasında özel bir törenle açıklandı.

Bozankaya, yüzde 100 yerli mühendislik ürünü yeni jenerasyon, çevre dostu, tasarımı ve lisansı kendisine ait olan elektrikli tramvayıyla "Avrupa'nın En İnovatif Firması" seçildi. Katener ağına bağlı kalmaksızın 70 kilometre menzil yapabilen Bozankaya'nın yeni nesil elektrikli tramvayı, sahip olduğu teknolojiyle bir dünya rekoruna imza attı.

Yerli tasarım araçlar Avrupa ve Asya'ya ihraç ediliyor

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, bu ödülün, 2015’te Frost & Sullivan'ın Bozankaya'yı “Avrupa'nın En İyi Şirketi” seçmesinin ardından Avrupa Birliği'nden aldıkları ikinci ödül olduğunu söyledi.

Bu ödüllerin yapılan tüm Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynakları yatırımları ve inovatif girişimlerinde Bozankaya'nın doğru yolda ilerlediğinin en iyi kanıtı olduğunu belirten Günay, “Bataryalı, 30 metre uzunluğunda, yüzde 100 alçak tabanlı ve 230 yolcu taşıma kapasitesine sahip Bozankaya'nın sürdürülebilir ve çevre dostu üretim modellerine uygun olarak geliştirdiği ödüllü tramvayı tüm Avrupalı rakiplerini geride bırakarak uluslararası arenada Türk teknolojisini başarıyla temsil etti ve ülkemize bu prestijli ödülü getirdi. Türkiye'nin ilk yerli yüzde 100 elektrikli otobüsünü üreten firma unvanına da sahip olan Bozankaya'nın, Ankara Sincan'da 100 bin metrekare alan üzerine kurulu tesislerinde geliştirdiği üstün kaliteli yerli tasarım araçları Avrupa ve Asya'ya da ihraç ediliyor ve birçok metropolün toplu taşıma sistemlerinde kullanılıyor.” dedi.