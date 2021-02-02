Avşar, günde 2 milyon şişe maden suyu üretecek

Maden suyu üretim kapasitelerinin günlük 1 milyon şişe olduğunu kaydeden Avşar Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Demirel, 50 milyon TL’lik yeni makine yatırımı ile yılsonuna kadar kapasitelerini 2 katına çıkartacaklarını söyledi.

Üretim tesislerinin 10 bin metrekare kapalı alandan 18 bin metrekareye çıkacağını aktaran Demirel, “2015 yılında yaklaşık 10 milyon dolar yatırımla 320 bin metrekare alanda fabrikamızı kurduk. Endüstri 4.0 teknolojisiyle günlük ürettiğimiz 1 milyon şişe maden suyunu pazara sürüyoruz. Teknolojik alt yapımızla 2020 yılında parkurumuzdaki gücü daha iyi göstererek yaklaşık 40 milyon litre, 200 milyon şişe ürettik. 2016 yılından bu yana yerel ve ulusal zincir marketlere ürün satışımızı yapıyoruz ve dağıtım kanallarımızda devam ediyor. Fabrikamızda 40 kişiye istihdam sağlıyoruz. Diğer şirketlerimizle beraber toplamda yaklaşık 700 personelimiz bulunuyor.” dedi.

Afyonkarahisar’da dedelerinden başlayan demirden madencilik eşyaları üretiminin zamanla mermer madenciliğine dönüştüğünü ifade eden Demirel, bulundukları bölgenin yer altı zenginliklerinden ötürü hem mermer hem de mermer makine üretiminde şirketleştiklerini duyurdu. Demirel, “Bugün Demirci Hacı Ömer Oğulları Şirketler Grubu olarak dünyanın pek çok ülkesine mermer ihraç ediyoruz. Mermer madenciliği alanındaki deneyimimiz neticesinde 2015 yılında babam Şuayp Demirel öncülüğünde Avşar Maden Suyu markamızı kurduk. Marka adımız fabrikamızın bulunduğu alandan Avşar Deresi’nin geçmesinden geliyor.” diye konuştu.

2020 yılında 200 milyon şişe sattı

Şirket olarak pandeminin ekonomik etkilerini ihracat ve satış hacimleri açışından, dönemsel gerilemeler dışında çok hissetmediklerini anlatan Demirel, 2020 yılında yaklaşık 200 milyon adet şişe satışı gerçekleştirdiklerini iletti.

“Şirketler grubu olarak toplam satışımızın yüzde 85’ini ihracattan elde ediyoruz” diyen Demirel, “Hedefimiz maden suyunda da aynı hacmi yakalamak ve toplam satışımızın içinde ihracat payını 2023 yılında yüzde 90’lara çıkartmak. 2018 yılı ciromuz 40 milyon TL iken 2019’da bu rakamı 65 milyon TL’ye çıkardık. 2020 ciromuz ise 2019 yılının üstünde gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.

Bugün 30 ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini veren Demirel, Hollanda, Yunanistan, Irak, Suriye, Libya, Lübnan, Filistin, Suudi Arabistan, Dubai, Amerika, Azerbaycan, Güney Afrika, Bahreyn, Kuveyt, Çin, Tayvan ve Kore gibi ülkelere ihracat yaptıklarını duyurdu. Yeni dönemde farklı ülkelere ihracat yapmak için operasyonlarının sürdüğünü dile getiren Demirel, “En büyük ihracat pazarımızı Uzakdoğu oluşturuyor. Mermer madenciliğinden satış kanallarımızın bu alanda da bize destek sağlıyor.” şeklinde konuştu.

14 çeşit maden suyu üretiyor

Ürün gamları içinde 14 farklı çeşit maden suyu bulunduğunu açıklayan Demirel, doğal sade maden suyu, limon c plus, yeşil elma, mandalina, limonata, mango&ananas, limon, elma, karpuz&çilek, kivi&limon, karadut&frenk üzümü, gazoz, karamix ile düşes armudu ve nektarin çeşitlerinin bulunduğunu belirtti. Avşar Maden Suyu olarak, tasarım ve kalite olarak üst segmentte bir marka yaratmak istediklerini bildiren Demirel, su damlasını anımsatan şişeleri ile oldukça ikonik ve farklı bir yapısının bulunduğunu ifade etti.