Avustralya merkezli Block Earner, Türkiye’den Avrupa’ya açılacak

Necla DALAN

Çağlayan Karaboğa ve Jordan Momtazi’nin Avustralya’da kurduğu lisanslı ve blockchain tabanlı yeni nesil fintech şirketi Block Earner, Türkiye’deki faaliyetlerine başladı. Aralık 2021’de Coinbase Ventures’ın liderlik ettiği ve Avalanche’ın kurucusu Emin Gün Sirer’in de aralarında olduğu yatırımcılardan 6.4 milyon Avustralya Doları (yaklaşık 80 Milyon TL) yatırım alan Block Earner kullanıcılarına; blockchain tabanlı sistemiyle, TL ile ABD Doları tabanlı USDC, altın rezervi tabanlı Paxos Gold ve diğer kripto varlıklarına yatırım yapma ve bir birikim hesabı gibi bu varlıklar üzerinden sabit getiri elde etme imkanı sunuyor.

Block Earner Kurucu Ortağı Çağlayan Karaboğa, Türk kullanıcılarını yenilikçi ve aşırı dalgalanmalardan zarar görmeyecek alternatif yatırım araçlarıyla tanıştırmak için pazara girme kararı verdiklerini söyledi.

Karaboğa; “Türkiye'nin zamanında yakalamış olduğu birkaç büyük teknoloji dalgası var, bunlardan biri de blockchain teknolojisi. Türkiye, pazar büyüklüğü ve kullanıcı adaptasyonu anlamında, dünya sıralamasında çok önemli bir yere sahip. Block Earner olarak Türk kullanıcıların karşısına ilk etapta dijital ABD doları, dijital altın ve kripto paralar üzerinden sabit getiri alabilecekleri yeni nesil birikim hesaplarıyla çıkacağız. Bu, Türkiye'de bir ilk olacak. Dolar ve altına yatırım yapmak isteyen herkes hedef kitlemiz. 1 TL ile bile yatırım yapma fırsatı sunacağız. Avustralya’daki müşterilerimizin ortalama hesabı 5 bin dolar, Türkiye’de de ortalama 10 bin TL beklentimiz var. Türkiye’yi Avrupa’ya açılmanın kapısı olarak görüyoruz. İlk etapta 12 aylık sürede 100 bin aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Asya’ya da Hindistan üzerinden açılmayı hedefliyoruz. 2023 yılında bu hedefimizi hayata geçirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Yüzde 6’ya varan getiri vaat ediyor

Basit bir arayüz aracılığıyla, Block Earner kullanıcılarının hesaplarına birkaç dakika içinde TL yatırabileceğini dile getiren Karaboğa, daha sonra kullanıcıların tercihlerine göre, platform üzerinden TL’yi dijital dolar, dijital altın veya bitcoin, ethereum gibi kripto varlıklara çevirip birikim hesaplarına yatırım yapabileceklerini bildirdi. Dijital dolar hesabı seçen kullanıcıların TL’yi ABD doları ile birebir sabitlenmiş, düzenlenmiş ve rutin olarak denetlenen bir dijital sabit para olan USDC’ye dönüştürebileceğini belirten Karaboğa, “Kullanıcılar, USDC ile ilgili teknik bilgi gerekmeksizin block finans veya merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları Aave, Compound gibi uygulamalara direkt erişim sağlayarak yüzde 6’ya varan getiri kazanabilecek” dedi.

Bu arada Karaboğa’nın verdiği bilgiye göre şirketin internet adresinden sadece e-posta bilgisini ileterek erken kayıt kampanyasına katılan herkes, kampanya koşullarını sağlaması durumunda 100 TL kazanacak. Ayrıca her kullanıcı kendine özel referans linki ile arkadaşlarını davet edebiliyor. Referans linki ile gelen her arkadaşı için hem kendi hem de arkadaşları kampanya koşullarını sağlaması durumunda 100’er TL kazanacak.