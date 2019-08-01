Avusturyalı Cargo Partner, Türkiye'de 5 ofis birden açtı
2018 sonunda Türkiye'ye giriş yapan Avusturyalı lojistik şirketi Cargo Partner, 6 ayda 5 ofis birden açtı, iki havalimanı ofisi ve depo yatırımı da sırada. Şirket, 2 yıllık büyüme hedefini 6 ayda aştı.
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