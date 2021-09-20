Avusturyalı cargo-partner, Türkiye'de gümrük şirketi kurdu

Türkiye’de yeni yatırımlarla büyüyen Avusturyalı lojistik şirketi cargo-partner, lojistik ihtiyaçların tüm süreçlerini içeren çözümler sunabilmek adına gümrük şirketi kurduğunu duyurdu. CP Gümrük Müşavirliği A.Ş, 1 Eylül itibarıyla faaliyetlerine başladı.

cargo-partner Türkiye Genel Müdürü Kürşad Tanrıverdi, müşterilerine vermiş oldukları hizmet yelpazesini genişletmek ve lojistik ihtiyaçların tüm süreçlerini içeren çözümler sunabilmek adına gümrük şirketi kurduklarını bildirdi.

Tanrıverdi, gümrükleme hizmetlerine yönelik olarak ilgili olarak, şunları söyledi: “Gümrük müşavirlerimiz, gümrük belgelerinin hazırlanmasından itiraz ve şikayet başvurularına, gümrük kontrollerine, fiyatlandırma ve dosyalamaya kadar gümrüklemenin tüm aşamalarında müşterilerimize en kaliteli hizmeti sağlamaktan mutluluk duyacak.”

Türkiye'deki ofis sayısı 7’ye çıktı

cargo-partner, 2018 yılında Türkiye'deki ilk ofisini İstanbul’da açmış, kısa süre içerisinde Mersin, Bursa, İzmir ve Gaziantep'e de yatırım yapmıştı. 2021 yılında da yatırımlarını sürdüren şirket, Ankara ve Konya'da iki yeni satış ve müşteri hizmetleri ofisiyle yerel ağını genişletti. Türkiye'de 100’e yakın çalışanı bulunan cargo -partner, hava, deniz ve karayolu taşımacılığı hizmetleri ile ülkenin her yerine kapıdan kapıya teslimat dahil hizmetlerini genişletti. Avusturya merkezli cargo-partner, dünya çapında 40'tan ülkede 140’tan fazla ofisi ile lojistik hizmeti veriyor. Şirketin Avrupa genelinde toplamda 250 bin metrekare kapalı alan sahip depolama alanı bulunuyor.