Avusturyalı dev Türk şirketini aldı

KERİM ÜLKER

Uzun süredir Türkiye’de yatırım için fırsat kovalayan Avusturyalı madencilik devi RHI Magnesita, sonunda imzayı attı. 2019’da Yıldız Holding iştiraki Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş'yi almakla ilgilenen Avusturyalı şirket, hedefine ulaşamamıştı.

Türkiye ilgisini yine de devam ettiren Avusturyalı RHU, hedefini başka şirketlere yöneltmişti. İşte bu süre sona erdi ve Avusturyalı dev Türk refrakter üreticisi Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri’ni satın aldı. Avusturyalı şirket, Sörmaş’ın yüzde 85’ini 38,8 milyon euroya bünyesine kattı.

Avusturya'nın başkenti Viyana merkezli RHI Magnesita, ateşe dayanıklı ürünler, sistemler ve hizmetler konusunda dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. 2.2 milyar euro gelir açıklayan şirketin 14 bin çalışanı var. Avusturyalı şirketin hisseleri Londra Borsası'nda işlem görüyor.

Yılda 60 bin ton üretim yapıyor

RHI Magnesita’nın ana hissedar olduğu Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş., 1976 yılında refrakter malzeme üretmek amacıyla kuruldu.

1980 yılında üretime başlayan şirket günümüzde pişmiş şamot, yüksek alumina, izole, andaluzit, alumina-SiC, korund, krom-korund, magnezit, kromit, magnezit-krom, spinel ve reçine bağlı alumina-karbon, alumina-SiC-karbon, alumina-magnezia-karbon, magnezya-karbon tuğlalar ile örgü harçları ve dökme, dövme, püskürtme monolitik malzemeleri üretiyor.

Yıllık üretim kapasitesi 60.000 ton olan SÖRMAŞ'ın başlıca müşterileri Demir-Çelik, Çimento, Cam, Kireç, Metal ve Seramik üreticileri ile kuvvet santralları, rafineriler ve atık yakma tesisleri.