AWİM, otomatik ve manuel kaynaklı donatı teli makinesi üretti

10 Ekim 2019

Hakan KILIÇ / Çorum



Makine ile betonarme yapılardaki sargı (etriye, fret) donatısının daha sağlam, hızlı bir şekilde yapılabilmesi için otomatik ve manuel kaynaklı olarak tasarladıklarını kaydeden AWİM Automatic Welding İron Machine Yönetim Kurulu Başkanı K. Hakan Özakıncı, makinenin en önemli özelliği taşınabilir olması olduğunu aktardı.

Bu özelliği ile dünyada ve Türkiye’de tek olduğunu söyleyen Özakıncı, “Taşınabilir özellikte olmasına rağmen yüksek kapasitede olması ve taşıma ve kurulum kolaylığı sağlaması açısından da birçok avantaja sahip. Bununla beraber, dorse de yer alan parçaların, genişlik ve yükseklik olarak yol ve taşıma standartlarına uygun sağlandı. Donatı işçiliğindeki hatalar en aza indirgenerek betonarme kolon ve fore kazık donatılarının montajı daha sağlam yapılabiliyor. Yeni makinemizi bu yıl Ankara’da 9-11 Ekim tarihlerinde 4’üncü Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuar’ında müşterilerine tanıtacağız” dedi.

Her türlü inşaat yapılarında kullanılabiliyor

Dünyada ve ülkemizdeki yapıların büyük bir kısmı betonarme yapılardan inşa edildiğini belirten Özakıncı, “Makinenin birçok avantajından dolayı, çok katlı yapılar, her tür yapı için temel, köprü, baraj, istinat duvarı, tünel, viyadük, beton yol hava alanı kaplaması, bordür, parke taş, elektrik direkleri, kazık temel, keson temel, bacalar, çit, travers, büz, su deposu, arıtma tesisi, su kanalı, bot, gemi, silo, nükleer reaktör zırhı, nükleer atık depoları ve sanat eserleri gibi yapılarda kullanılabilir” diye konuştu.



Betonarme yapıların iyi bir mühendislik bilgisi gerektirdiğini aktaran Özakıncı, beton içindeki çeliğin gerektiği kadar, doğru yerde, doğru konumda kullanılması ve özellikle işçiliğinin iyi olması çok önemli olduğunu söyledi. Makinenin avantajlarına da değinen Özakıncı, “Makine sayesinde, insan gücü ve zaman kaybı en aza indiriliyor. İnşaat maliyetleri azalacak ve donatı imalatları daha hızlı ve hatasız yapılması sağlanacak. Çapı 400-1600 mm aralığında boy mesafesi 12000 mm olan betonarme kolon, fore kazık ve keson temellerin donatı imalatları yapılabiliyor. Taşınabilir (Mobil) sistem olduğu için istenilen inşaat ve şantiye sahasına gidilerek, betonarme kolon, fore kazık ve keson temellerin donatı imalatlarını eksiz ve kaynaklı olarak yapabiliyor. En önemlisi dayanımı daha yüksek yapı elemanlarının imalatına olanak sağlıyor” şeklinde konuştu.