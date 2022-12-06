AXA Sigorta acenteleri ile buluştu

Ödeyenden çözüm ortağına dönüşme sürecinde acenteleriyle tutarlı ve sürdürülebilir ilişkiler kurmayı önemseyen Türkiye’nin öncü ve yenilikçi sigorta şirketlerinden AXA Sigorta, çeşitli illerdeki yüzlerce acentesiyle online olarak bir araya geldiği Dijital Acenteler Buluşması’nı gerçekleştirdi.

Tüm yıla yayılan çeşitli organizasyonlarla 1000’in üzerinde acentesiyle fiziksel olarak sık sık bir araya gelen ve güçlü bölge yapılanmaları sayesinde acente kanalıyla temasını kesmeyen AXA Sigorta, 29 Kasım Salı günü gerçekleşen dijital buluşmayla çalışmalarının yıllık değerlendirmesini yaptı. AXA Sigorta CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Ölken ve AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan’ın 2022 yılı değerlendirmelerini sunduğu ve 2023 hedeflerini dile getirdiği dijital buluşmayı yaklaşık 1800 AXA Sigorta acentesi ve çalışanı canlı olarak izledi.

Geçmişten bugüne tutarlı yol haritası ile geleceğe odaklanmaya devam ediyor

AXA Sigorta CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Ölken, toplantıda şunları söyledi: “2022 yılı, yangın ve doğal afetler nedeniyle büyük hasarların oluştuğu ve maliyetlerin arttığı, fakat sermayenin yetersiz kaldığı bir yıl oldu. Asgari ücret değişimleri, değişen müşteri beklentileri ve davranışları sigorta sektörünü zorladı. “Kusursuz fırtına” olarak adlandırabileceğimiz zorlayıcı dinamiklerden finans sektörü içinde en çok sigortacılık etkilendi."

Yaptıkları değerlendirmelerde CEO Yavuz Ölken ve Satış ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan, 2022 yılının tüm zorluklarına rağmen AXA Sigorta’nın sektördeki diğer şirketlerden görece daha az etkilenerek pozitif yönde ayrıştığına ve bunda acentelerin de büyük payı olduğuna değindiler. Yavuz Ölken, ekonomik kriz, doğal afetler ve jeopolitik gelişmelerle belirlenen 2022 yılında sigorta sektörünün olumsuzluklardan en çok etkilenen sektör olduğunu belirtti. 2022 yılının zorlayıcı dinamiklerini “kusursuz fırtına” olarak adlandıran Ölken ayrıca, gelecek yılda da belirsizliğin sigorta sektörünü etkileyeceğini ifade etti.

“AXA’nın reçetesi tutarlı ve sürdürülebilir olmak”

AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken değerlendirmelerine şu şekilde devam etti: “AXA Sigorta olarak kusursuz fırtınadan en az etkilenen şirketler arasındayız. ‘Geleceğe hazırız’ diyebilen bir şirketiz ve bunu güçlü finansal yapımız, güçlü organizasyonumuz ve güçlü sermayemize borçluyuz. AXA Sigorta olarak olumsuz koşullar karşısında dayanıklıyız. Portföy dengemizi korumak, bölge teşkilatını güçlü kılmak, dijital çözümleri işimize entegre etmek, acente ve müşteri odaklılık, söylemlerimizin tutarlılığı gibi unsurlar bizi yaptığımız işte dayanıklı ve sürdürülebilir kılıyor. Hem AXA Sigorta olarak hem de sektör olarak sorunlar karşısında çözüm üretmeye çalışıyoruz. Belirsizliğin hüküm süreceği 2023’te de sürdürülebilir gelişim ve büyümeye odaklanacağız. Gelişim büyümenin kaldıracıdır. Sürdürülebilir gelişimi sağlamak büyümeyi de beraberinde getirecektir. İlk kez 2021’de ortaya koyduğumuz Sigorta 4x4 stratejisiyle bugün olduğumuz noktaya geldik. Gelecek yılda da bu stratejiyi benimseyerek tüm paydaşlarımız ve müşterilerimiz için çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.”

“Acentelere ve müşterilere yakın olmak sürdürülebilir gelişimin anahtarı olacak”

AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan ise şunları söyledi: “2018’den beri ‘ödeyenden çözüm ortağına geçiş’ söylemini kullanıyoruz ve bu söylemi gerçekleştirmek için de çok çalıştık. Müşterilerimizin her anında yanında olmayı, onları bekleyen tüm risk faktörlerini kapsamayı hedefleyerek portföy dengemizi sağladık. AXA Sigorta’yı dayanıklı kılan etkenlerden biri; portföy dengesini sağlama konusunda acentelerimizle geçmişten bugüne sürdürdüğümüz ve son dönemde daha da arttırdığımız önemli sinerjidir. Tam da bu noktada ’aile sigortacılığı’ kavramını daha çok gündemimize aldığımız bir dönem içerisindeyiz. Bir ailenin tüm poliçe ihtiyaçlarına cevap veren, risk yönetimine dair alternatifli çözümler sunabilen bir şirketiz ve bu konuda kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz hızlı çözüm odaklı hizmetlerimizde acentelerimizin ulaşılabilirliği büyük rol oynuyor ve ulaşılabilirlik müşteri memnuniyetinin sürdürülebilirliği için çok önemli. Biz de şirket olarak güçlü bölge teşkilatlanmamızla acentelerimizle sürekli temas halindeyiz. Sürekli sahadayız, acentelerimizi dinliyoruz. 2023’te de sahada olmaya devam edeceğiz. Acentelerimize ve müşterilerimize yakın olmak sürdürülebilir gelişim ve büyümenin anahtarı olacak.”