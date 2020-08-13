AXA, yeşil yatırımlarını 2023'e kadar iki katına çıkaracak

13 Ağustos 2020

AXA iklim stratejisi kapsamında yaptığı çalışmaları ve sonuçlarını değerlendiren 2020 İklim Raporu’nu yayımladı.

Şirketin ürünlerini, yatırımlarını ve operasyonlarında yaptığı düzenlemelerle karbon ayak izini azaltma yönünde attığı adımları ve hedeflerini inceleyen 2020 İklim Raporu’na göre AXA, 2019 yılında toplam 12 milyar euro’ya ulaşan yeşil yatırımlarını 2023 yılına kadar 24 milyar euro’ya yükseltmeyi hedefliyor.

Şirketin karbon ayak izine dair verilerin de yer aldığı rapora göre, AXA yatırımlarının karbon ayak izi 2014-2019 yılları arasında yüzde 31, doğrudan çevresel etkisi altındaki karbon salımı ise 2012-2019 yılları arasında çalışan başına yüzde 32 oranında azaldı.

"İklim değişikliği insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük risk"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, şunları kaydetti:

“İşimizin merkezinde ‘korumak’ yer alıyor. Şirket olarak amacımız ‘insanlığın gelişmesi adına insanlar için önemli olanı korumak’. Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden biri olarak etkileri ve sonuçlarıyla insanlığın ilerlemesi ve gelişimi açısından fark yaratacak her konuda üzerimize düşen önemli sorumluluklar var. İklim değişikliği de bugün insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük risk. Bu konuda bilimsel veriler çok açık: Küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılması ve bunun içinde 2030 yılına kadar karbon salımının her yıl yüzde 7,6 düşmesi gerekiyor. İklim odağında oluşturduğumuz ve taahhütlerine sıkı bir şekilde bağlı olduğumuz küresel stratejimiz, Türkiye’de hayata geçirdiğimiz Dünya Dostu Sigortacılık yaklaşımı, bu yaklaşım sonucunda ortaya çıkan ‘Dünya için Hareket Et’ projemiz ve daha nice adımlarla belirlenen hedeflere katkı sağlamak için kararlılıkla çalışıyoruz.”