AXA'dan Groupama hamlesi: %100’ünü devralacak

AXA Uluslararası Merkez Genel Müdürü ve AXA Sigorta Stratejik Gelişim Başkanı Nuria Fernández konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu satın alma, teknik iş kollarımızda ölçek oluşturmayı amaçlayan stratejimizin güçlü bir yansımasıdır. Güçlü bir dağıtım ağından yararlanmamızı ve ana iş kollarımızda pazar payımızı artırmamızı sağlayacak bu anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz.”

AXA Sigorta CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Ölken ise “İşimizi birlikte büyütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz ve müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız için sorunsuz bir geçiş sağlamaya kararlıyız." şeklinde konuştu.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurulu’ndan gerekli onayların alınmasını takiben satın alma süreci tamamlanacak.