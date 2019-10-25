Axess'te chip-paralar artık silinmeyecek

25 Ekim 2019

Axessliler kazandıkları chip-paraları zaman kısıtı olmaksızın diledikleri gibi biriktirebilecek. Chip-paralar silinmeyecek.

Axess’in kaybolmayan chip-paraları ile sektörde büyük bir yeniliğe daha imza attığına dikkat çeken Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "18 yıldır müşterilerine harcarken kazandıran Axess, 5 milyonu aşkın kullanıcısıyla Türkiye’de her 10 işlemden 1’inde tercih ediliyor. Yıl boyunca kampanyalarımızı takip eden Axess sahiplerine milyonlarca lira chip-para kazandırıyoruz. Bugün itibariyle ise Axess sahipleri için benzersiz bir dönem başlıyor. Kampanyalardan kazanılan chip-paralar artık silinmeyecek, Axessliler kazandıkları chip-paraları zaman kısıtı olmaksızın diledikleri gibi biriktirebilecek. Chip-paraları kolayca biriktirmek için yapılması gereken, Türkiye’nin “kullanıcılarının harcama alışkanlıklarına özel” kampanyalar sunan ilk ödeme sistemleri uygulaması olan Axess Mobil’i takip ederek her ay yüzlerce kampanyadan dilediğine katılmak” dedi.