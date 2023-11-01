Axis Communications, güvenlik sektörünü Connect by Axis’te buluşturdu

Ağ video ve gözetim çözümleri alanında dünya lideri Axis Communications’ın en son teknolojik çözümlerini tanıttığı, sektördeki mevcut trendlerin incelenip Türkiye güvenlik sektörü paydaşlarını bir araya getirdiği Connect by Axis, 26 Ekim’de gerçekleştirildi. İstanbul, Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen etkinlik kapsamında güvenlik endüstrisinin önde gelen firmaları bir araya gelerek güvenlik profesyonellerinin karşılaştığı sorunlar masaya yatırıldı.

Etkinlikte siber güvenlik, kritik altyapıların korunması, akıllı ve güvenli şehirler gibi birçok kritik konu sektör profesyonelleriyle ele alındı. Yükselen teknolojiler ve endüstrinin en iyi uygulamaları hakkında içgörülerin de paylaşıldığı etkinlikte katılımcılar, Axis’in en son teknolojiyle geliştirdiği ürünleri deneme fırsatı buldu. Konferanslar, birebir görüşmeler ve yeni network bağlantılarının kurulduğu etkinlikte ayrıca Axis, iş ortaklarını Geleneksel İş Ortağı Ödülleri ile ödüllendirdi.

“Ülkemizin güvenlikte de yeni teknolojilere, akıllı, sürdürülebilir çözümlere ihtiyacı var”

Axis Communications Orta Asya Bölge Satış Müdürü Ayşegül Demirkol, “Türkiye, Axis Communications için son derece önemli ve yüksek potansiyeli olan bir pazar. Sektör temsilcileri, dernek ve ekosistemi bir araya getirdiğimiz etkinliğimiz, şirketimizin Türkiye’ye ve Orta Asya bölgesine verdiği önemin bir parçası. Her geçen gün artan ve kozmopolit bir yapıya dönüşen nüfusu ile ülkemizin güvenlikte de yeni teknolojilere, akıllı, sürdürülebilir çözümlere ihtiyacı var. Connect by Axis ile, ülkemizin ağ video ve gözetim çözümleri alanında değişen ihtiyaçlarına sunduğumuz çözümleri sektör paydaşlarına sunarak, sektörün ihtiyaçlarını analiz ettik. Yapay zeka, akıllı şehirler ve günümüzün en önemli hedefleri arasında yer alan sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızla, ülkemizi ve sektörümüzün temsilcilerini tanıştırdık. Ülkemizde güvenlik sistemleri sektöründe güçlü bir network kurulmasına destek olurken bir yandan da ülkemizin gelecekte çok daha fazla ihtiyacı olacak akıllı, sürdürülebilir ve daha güvenli şehirlerde kullanılacak olan teknolojileri paylaştık ” diye konuştu.