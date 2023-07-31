Ayak izi takip edip satın almaya yönlendiriliyor

Başak Nur GÖKÇAM

Quin Engine Al, 2020 yılının ağustos ayında 2 genç kardeş girişimci Gülşah ve Gonca Gülser tarafından kurulan bir yapay zekâ şirketi. Dijital ortamda insan beyninin nasıl karar verdiği üzerine çalışan Quin, online perakende iş modellerinde elde edilen trafik verilerini, anlık olarak güncel veriye ulaşarak yalnızca o andaki insan davranışına odaklanıyor ve kişi özelinde analiz sağlıyor.

İnsan davranışını, internet sitesine girdiği anda saniyenin 1/70’inde anlamlandırarak insana özgü anlık motivasyonel değişkenlere göre kişiye özel değer önerisi sunan bu yapay zekâ yapısı ile şirketler yüzde 15 ila yüzde 30 aralığında bir kâr elde edebiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nden mezun olduğunu söyleyen Gonca Gülser, “Yapay zekâ ve makine öğrenmesi alanında çok mutlu olduğumu fark ettim. Bu yüzden de kendimi bu alana yönelttim” dedi. Uzmanlık alanının insan davranışlarını öngörebilmek olduğunu belirten Gülser, şöyle devam etti: “Ben bu işin makine öğrenmesi, kardeşim Gülşah ise yatırım alanında çalışan yüzüydü.

Biz normal şartlarda çalıştığımız şirketler için veri satın alarak, onlara göre bir ilerleme kaydederdik. Almış olduğumuz bu verilerin ne kadar güncel olduğunu tartışmaya başladığımızda ise bir regülasyon çıktı ve KVK gereği 3’üncü kişilerin şirketlerden kişi hakkında veri satın alımı yasaklandı. Bu yenilik hepimizin iş yapış şekillerini değiştirdi. Biz de dedik ki kişilerin ve şirketlerin veri güvenliğini sağlayarak çıkan sonuca ilişkin etik bir ürün tasarlayabilir miyiz?

İşte Quin bu şekilde ortaya çıktı.” Sadece gözlemleyebildikleri verileri aldıklarının bilgisini veren Gonca Gülser, “Diyelim ki siz bir web sitesinde geziniyorsunuz, biz o veriyi depolamamak şartıyla gözlemleme hakkına sahibiz.

Ama yalnızca bu kadar. Siz giderseniz, veri bizim için ölür. Sitede gezinmeye başladığınızda ise ne istediğinizi görebilir ve buna göre sizi ürün alımına yönlendirecek teklifler sunabilirim. Siteyi ziyaret eden kişi ürünü satın alır mı, almaz mı, gezmeye mi gelmiş, gerçekten almaya niyetli mi biz bunu görebiliyoruz.

Alma niyeti olan fakat kararsız kalanları alıma yönlendiriyor, kampanyalarla da destekliyoruz. Zaten alıcı olanlara herhangi bir kampanya uygulamayarak da aslında şirketin hem yüzde 20 oranında maliyetini düşürüyor hem de kârını artırıyoruz. Bu sayede sektöre göre değişmekle birlikte yüzde 15 ila yüzde 30 arası bir kazanç sağladığımızı söyleyebilirim” diye konuştu.

Türk bankaları dünyada bir numara

Türkiye özelinde ise bankacılık sektörünün bu alanda tüm dünyada bir numara olduğunun altını çizen Gonca Gülser, sözlerini şöyle sürdürdü: “Danışmanlık yaptığım dönemde özellikle yapay zekânın, teknolojinin, makine öğrenmesinin kullanımının Türkiye’deki bankalarda üst düzey kullanıldığını söyleyebilirim. Bankalar bu alanda öylesine bir fark yarattı ki, yurt dışında görüştüğüm bankaların tek hayali Türkiye’deki bankalar gibi teknolojiyi kullanmak yönündeydi. Talep doğrudan buydu.”

Şirketler, güncel verilerle büyüyor

Şirketin yatırımlarıyla ilgilenen Gülşah Gülser de, “Güncel verinin şirketlerde belirli bir büyüme sağladığını gözlemlediğimiz için bunu etik ve teknolojik bir boyuta taşıyarak Quin’i kurduk. Buradaki eksik, inovatif bakış açısıydı, biz de bunu tespit ettik. Tüm bu aşamada en büyük yaşadığımız sıkıntı ise bu sektörün erkek egemen oluşuydu. İngiltere’de de Almanya’da da bu nedenle sorunlar yaşadık.

Fakat işini iyi yapınca, birçok engeli aşmak da kolay oluyor” dedi. Bir yandan çocuk büyütmek diğer yandan ise erkeklerin egemen olduğu bir girişimde yer almanın aslında 2 ayrı çocuk büyütmekle eş değer olduğunu belirten Gülşah Gülser, “Bu aradaki dengeyi kurmak da kadın olmanın verdiği ek bir sorumluluk aslında” diye konuştu. Yapay zekâ alanında çalışan ve birçok başarıya imza atan Gonca ve Gülşah kardeşler, yapay zekânın meslekleri tehdit ettiğine yönelik eleştirilere ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Böyle bir tehdidin olmadığını belirten Gonca Gülser şöyle devam etti: "Yapay zekâyı suçlamadan önce öğrendiği her şeyin altında aslında insan eli olduğunu unutmamak lazım. Yapay zekâ ile zaman kazanacağız ve artık insanın çağı başlayacak."

60 milyon liralık yatırım kapıda

Quin şirketine İngiltere, Almanya ve Türkiye’den yatırım aldıklarının bilgisini veren Gülşah Gülser, “İlk turumuzu geçen yıl mayıs ayında kapattık. 20 milyon TL değerinde bir yatırım aldık. Şu için ise yine İngiltere, Almanya ve Türkiye’den toplamda 60 milyon TL değerinde bir yatırım almaya hazırlanıyoruz. Bu yatırımların büyük kısmında ise üniversite ortaklarımız yer alıyor. Üniversitelerle birlikte ortaklıklarımızı şekillendiriyoruz” dedi.