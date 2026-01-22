Ayakkabı zinciri satıldı, 33 mağaza kapanma tehlikesi yaşıyor

İngiltere ve İrlanda’daki perakende sektöründe yeni bir kapanma dalgası endişesi doğdu. 150 yıllık geçmişe sahip ayakkabı ve çanta perakendecisi Russell & Bromley’nin satın alınması, mağazaların büyük bölümü için soru işaretlerini artırdı.

Russell & Bromley’nin iflas sürecine girmesinin ardından Next hızlı devralma modeliyle devreye girdi. Anlaşma kapsamında Next, zincirin toplam 36 mağazasından yalnızca üçünü satın almayı kabul etti. Geriye kalan 33 mağazanın yanı sıra 9 ayrı satış noktası için ise henüz net bir karar bulunmuyor.

440 çalışan işini kaybedebilir

Devralma planı, yaklaşık 440 çalışanın işini kaybetme ihtimalini gündeme taşıdı. Kurtarma anlaşmasının, sınırlı sayıda mağazayı kapsaması nedeniyle istihdam açısından ciddi bir daralma yaşanabileceği ifade ediliyor.

Next hangi şubeleri alıyor?

Next’in bünyesine katacağı mağazalar şöyle sıralandı: Londra’daki Chelsea ve Mayfair şubeleri ile Kent’te bulunan Bluewater Alışveriş Merkezi mağazası. Ancak bu satın alımın kesinleşmesi, 21 Ocak Çarşamba günü yapılacak mahkeme onayına bağlı.

Marka ve stok için milyonluk ödeme

Anlaşmaya göre Next, Russell & Bromley’nin marka hakları ve fikri mülkiyetini 2,5 milyon sterlin nakit karşılığında alacak. Ayrıca mevcut stokların bir kısmı için 1,3 milyon sterlin daha ödeme yapılacağı belirtildi.

Pandemi sonrası zayıflayan finansal tablo

1880’de Eastbourne’da kurulan Russell & Bromley, pandemi sonrası düşen talep ve artan maliyetlerle zorlandı. Şirketin son kârlı yılı 2019 olurken, 2023’te cirosu yüzde 7 düşerek 62,9 milyon sterline geriledi; zarar ise 1,4 milyon sterline yükseldi