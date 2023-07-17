Ayakkabıya odaklandı 4 milyar TL ciroya koşuyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Yılın ilk 6 ayının perakende sektörü için de verimli geçtiğini söyleyen Zaim, bu dönemde özellikle yerli alıcıya dönük satışlarda artış olduğuna işaret etti. Zaim, “Enflasyonist ortama rağmen, yerli alıcıda adet satışları büyüdü, turist satışlarında düştü.

Hazirandan itibaren kurun yukarı yönlü hareketi ile birlikte yabancılar için yeniden avantajlı bir alışveriş ortamı oluştu. Turizm sezonunun da etkisiyle önümüzdeki 3-4 ay yabancı alışverişinin canlı geçeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla ilk yarıda olduğu gibi ikinci 6 ayda da iyi bir performans sergileyeceğimizi ve yılı yaklaşık 4 milyar TL ciro ile kapatacağımızı öngörüyoruz” dedi.

100 milyon TL yatırım bütçesi

2023’te açılacak yeni mağazalar, mevcutlardaki konsept değişikliği ve e-ticaret altyapısını güçlendirmek için 100 milyon TL’lik yatırım bütçesi ayırdıklarını belirten Murat Zaim, 6 ayda yurt içinde 2, yurt dışında da 3 mağaza açılışı yaptıklarını aktardı. Zaim, şunları söyledi: “Böylece yurt içinde 90, yurt dışında 19 mağazaya ulaştık” dedi.

İtalyan markası Geox ile geçen yıl başlattıkları iş birliğinin güçlenerek devam ettiğini söyleyen Murat Zaim, “Geox ürünlerini 16 mağazamızda satıyoruz. Derimod Grubu bünyesinde 3 yıl içinde 15 Geox mağazası açmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yüzde 2 KDV artışını fiyata yansıtmayız"

Murat Zaim, KDV oranlarında yapılan yüzde 2’lik artışı eylül ayına kadar fiyatlara yansıtmayacaklarını açıkladı. Zaim, “Yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele, bütçe disiplini ve sadeleşmeye odaklandığını görüyoruz. Bu uygulamaların yanı sıra KDV oranlarındaki artışın tüketim iştahını azaltma riski bulunuyor.

Düzenlemeyle birlikte ayakkabıda yüzde 8 olan KDV, yüzde 10’a çıkarıldı. KDV artışının kısa vadede müşterilerimizin alım gücüne olumsuz etkisini azaltmak istiyoruz. Ayrıca bu kararın enflasyonla mücadeleye de katkı sunacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.