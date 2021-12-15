Ayaydın-Miroglio Grubu’ndan 2022’de 70 milyon TL yatırım

Yener KARADENİZ / İSTANBUL

Bünyesinde İpekyol, Machka ve Twist markalarını bulunduran Ayaydın-Miroglio Grubu, bu yıl sonunda satışlarını 2019’a göre yüzde 70 artırarak 1,2 milyar TL seviyesine çıkarmaya hazırlanıyor. 2022’de ise 70 milyon TL yatırım öngören grubun hedeflerinden biri de kozmetik alanında da girmek.

Bu kapsamda yatırımlarını hızlandırdıklarını belirten Ayaydın-Miroglio Grubu Genel Müdürü Uğur Ayaydın, “Beauty alanında mart-nisan gibi ürünlerimiz çıkacak. Kolonya, parfüm, sıvı sabun, mum gibi birçok yeni ürün çıkaracağız. Ayrıca monogam ayakkabı-çanta ve kemer seti üzerinde de çalışıyoruz” dedi.

Grup, 2020’de başlayan salgın döneminde mağazalarını ilk kapatan ve bu yönde de çağrı yaparak toplum ve çalışanlarına yönelik hassasiyetini ortaya koymuştu. O dönem daha çok online tarafa yöneldiklerini anlatan Ayaydın, “Online satışlarda büyük bir patlama yaşandı. Düzenlediğimiz kampanyaların da etkisiyle online’a ayırdığımız mallar depolarda tükenmeye başlamıştı. Hızlı bir şekilde 10-15 mağazadaki stokları kullanmaya başladık. Dijital bir alt yapı oluşturarak müşterilerimize uzaktan servis vermeye başladık” dedi.

Online’ın payı yüzde 18-20’ye ulaştı

2023 için belirledikleri e-ticaret hedeflerine söz konusu gelişmelerin etkisiyle çok daha erken ulaştıklarını söyleyen Ayaydın, “Online satışlar bir önceki senenin 5 katına çıktı ve toplam satışlar içindeki payı yüzde 28’e yükseldi. Trend devam ediyor. Şu anda da 18-20 bandında.” diye konuştu. Grup, yurtdışında da online satış gerçekleştiriyor. Geçen ay itibari online satışta 11 ülkeye ulaştıklarını belirten Ayaydın, “AB ve Rusya’da marketplace’lerde nerede daha olabiliriz diye çalışmalarımız sürüyor. Ortadoğu’da da kendi online satış sitemizi açmak için çalışma yapıyoruz” dedi.

Yabancı satışı yüzde 30’a çıktı

Ayaydın, offline tarafa yönelik de değerlendirme yaptı. Yılı ilk ve ikinci yarı olarak ikiye ayıran Ayaydın, şöyle konuştu: “İlk yarıda kısıtlı açılmaların olduğu bir dönemdi. İlk 5 ayda yüzde 30 daha az çalıştık. Bu dönem 2019’a göre küçüldük. Haziran ayında yaşanan açılma ile inanılmaz satış rakamlarına ulaştık. Bu tarafta turist satışları da çok fazla arttı. Biz yabancılara satışta da güçlü bir markayız. Yüzde 24’lere gelmişti yabancı satışlar. Bu sene ise yüzde 30’ları yakaladık. Eylül’den sonra yabancı alışverişi biterdi. Ama şimdi hala devam ediyor. İkinci yarıda büyümenin etkisi ile 2020’yi ikiye katladık. Turizm tarafında kurun da etkisi ile sektörde inanılmaz bir ivme söz konusu.”

Kış sezonunda fiyatları sabit tuttu

Uğur Ayaydın, yüksek kurun sektöre etkilerini de değerlendirdi. Yabancı özellikle luxury markaların kurun etkisini anında fiyatlarına yansıtmadıklarını ve bu nedenle çok ucuz kaldıklarını dile getiren Ayaydın, “İnanılamaz bir talep, kuyruklar oluştu. Yerli de ise insanların alım gücünü marketlerde harcadığı için kıyafete bütçe ayırmaktan imtina etti. Her ne kadar fiyatların artacağını bilse de orada çok büyük bir harcama yapmaktan kaçındı. Yerli markaların çoğu da mağazalardaki ürünlerin fiyatını çok yükseltti. Biz yükseltmedik. Aynı fiyat seviyesinde hala devam ediyoruz. Döviz kurunun fiyatlara yansımasında herkes özellikle yaz sezonu ürünlerinde çok büyük sıkıntı yaşayacak. Örneğin biz yaz sezonu ürünlerinde bir önceki yaz sezonuna göre fiyatları yüzde 50 artırmak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

“3 kez hedef değiştirdik”

Uğur Ayaydın, kurdaki yüksek volatilite ve salgın gibi nedenler ile bu yıl 3 kez hedef değiştirdiklerini anlattı. Ayaydın, “Bu yıla başlarken bir başlangıç hedefimiz vardı. Sonra ilk beş ay salgın önlemleri nedeni ile bu hedeflerimizi aşağı çektik. İkinci yarıdan sonra ise ilk hedefimizin de üzerine çıktık. Sektör yılı 2019’a göre yüzde 50-60 gibi bir büyüme ile kapatmaya hazırlanırken biz yüzde 70 büyüyeceğiz ve yılı 1.2 milyar TL ciro ile kapatacağız” dedi. Ayaydın’ın verdiği bilgilere göre, grup bünyesinde 2 bin 100 kişi istihdam ediliyor. Bunun 450’si üretim tesisinde, 350’si genel merkezde ve kalanı da mağazalarda bulunuyor. Şirket, önümüzdeki yıl ise en az 250 istihdam daha hedefliyor.

26 yeni mağaza yolda

2008’den sonra artan AVM sayılarının da etkisi ile perakende sektörü büyük bir mağazalaşma sürecine girmişti. Ayaydın-Miroglio da o dönemden itibaren hızlı bir mağazalaşma sürecine girmişti. Bu yıla 242 mağaza ile başladıklarını ve 249 adet ile bitireceklerini belirten Uğur Ayaydın, “Şu an 246 adet mağazamız var. Yıl sonuna kadar 3 mağaza daha açacağız. Ancak artık fiziksel mağazacılık anlamında doyum noktasına ulaştık. Bundan sonraki dönemde daha verimlilik odaklı mağaza açılışları yapacağız. Bu sene 5 tane mağaza kapattık ve daha verimli noktalarda açtık. 2022’de 12 adet yeni mağaza açacağız” diye konuştu. Ayaydın, yurtdışında ise 17 ülkede 51 mağazaya sahip olduklarını anlattı. Türkiye dışında franchise modeli ile ilerlediklerini anlatan Ayaydın, “Önümüzdeki sene Mısır’a gireceğiz. Büyük ihtimalle 2022 sonunda yurtdışında 14 yeni mağaza açarak 65 mağazaya ulaşacağız” dedi. Ayaydın, hem yurtiçi hem de yurtdışı mağazalarının yanı sıra mağaza yenileme ve dijital altyapı için 60 milyon TL’lik yatırım bütçesi hazırladıkları bilgisini verdi. Grup mağazaları günde 55 bin misafir ağırlıyor.

"Yatırım yapacağız, insan kaynağı bulamıyoruz"

Grup tedarikinin yüzde 40’ın Edirne’de bulunan kendi üretim tesisinden karşılıyor. Bir o kadar da Uzakdoğu’dan tedarik eden grup, kalan yüzde 20’lik kısmı ise yine Türkiye’deki başka üreticilerden alıyor. Uğur Ayaydın, “Uzakdoğu’da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Buradaki üretim tesisini büyüterek Çin’deki üretimi buraya kaydırmak istiyoruz ama insan kaynağı bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyoruz. İnsan kaynağı sorunu olmasa kapasiteyi yüzde 50 artırmak istiyoruz. Ama yüzde 25 anca artırabileceğiz. Bu da 10 milyon TL yatırım ve 200’e yakın da istihdam demek. Hali hazırda fabrikada 450 kişilik ekibiz. İhracat tarafında inanılmaz bir talep var. İtalyan ortağımız, fabrikada mal yaptırmak istiyor ama maalesef anca kendimize yettiğimiz için reddetmek zorunda kaldık. Ürün yaptırmak için sırada bekleyenler var” diye konuştu.

“İtalyan ortağımızla 10-15 kat büyüdük”

Ayaydın, 2008’de İtalyan Migorlio ile ortak olmuştu. Bu şekilde aile şirketinden daha kurumsal bir yapıya geçtiklerini anlatan Uğur Ayaydın, gerçekleştirdikleri know-how transferinin de etkisi ile 2008’den bu yana 10-15 kat büyüdüklerini anlattı. Ayaydın, “İtalyan ortağımız ülkemiz ve markalarımıza güveniyor. Daha ne kadar büyütebiliriz diye konuşuyoruz. O süreçten bu yana birçok kriz yaşadık ama ortağımızın desteğini hep arkamızda hissettik” dedi.