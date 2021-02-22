'Ayda ortalama 2 bin teslimatla 4 yılda 30 bin aileyi sevindirdi'

Firmanızın kuruluşu ve eriştiği şube büyüklüğü hakkında bilgi verir misiniz? Kuruluşunuzdan bu yana kaç kişiyi ev, araba sahibi yaptınız?

BİREVİM olarak ayda ortalama 2 bin teslimat ile 4 yılda 30 bini aşkın teslimat yaparak tasarruf sahiplerinin ev ve araba ihtiyaçlarına tasarruf finansı ile ulaşmasına vesile olduk. Kurulduğumuz günden bu yana tasarrufun bir finans aracı olarak kullanıldığı, tümüyle özgün bir iş modeli olan “Birlikte Tasarruf Finansı” yöntemiyle çalışıyoruz. Tasarruf sahiplerimizin ev veya araba ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için geliştirdiğimiz insan merkezli sosyal finans anlayışı çerçevesinde, yenilikçi ürünler ve hizmetler sunarak çözümler üretmeye devam ediyoruz.

Toplumsal tabana yaygın bir tasarruf finansı anlayışı ile başlattığımız Tasarruf Seferberliği kavramı kapsamında, sektörün 4 yıldır sıkıştığı ve sadece sınırlı bir kitle ile iletişimin devam ettirildiği alandan çıkarak Tasarruf Finansı’nı toplumun tüm kesimlerine duyurmayı şiar edinmiş sektörün lokomotif markasıyız.

Bu kapsamda, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan 95 şubemiz ile tasarruf sahiplerine bütçelerine en uygun koşullarla ve tamamen kendilerinin belirledikleri tasarruf taksit oranlarıyla ihtiyaçlarını borçlanmadan karşılayabilecekleri çözümler sunuyoruz.

Geliştirdiğimiz insan merkezli sosyal finans modeli olan “Birlikte Tasarruf Finansı” yöntemi ile ülkemizdeki tasarruf sahiplerinin hızla artırılması ve güçlerinin borçlanmaya dayalı olmayan, tasarruf ve varlık temelli, kitlesel bir şekilde birleştirilmesini hedefliyoruz.

2020 yılı ciro artışı, yeni katılımcı ve yeni şube açısından hedeflerinizi yakaladığınız söylenebilir mi? 2021 yılından beklentileriniz neler? 2021 gündeminizde neler var?

2020 sonu itibarıyla, zorlu pandemi sürecine rağmen geçen yıla kıyasla teslimat sayımızı yüzde 59, teslimat finansman tutarımızı ise yüzde 85 artırarak; tasarrufu gerçek anlamda bir finans yöntemi haline getirip sürdürülebilir büyümemize de devam ettik. BİREVİM olarak, sektörün bir diğer önemli verisi olan yeni sözleşme sayımızda, 150 bin sözleşme adedini aşarak; sözleşme sayımızı 2019 yılına kıyasla rekor büyümeyle yüzde 78 artırdık.

Ev ve araba dışında, sistemi uyguladığınız başka alanlar var mı? Varsa bu alanlar hangileri, bunlara ilgi ne durumda?

Yeni yasa tasarısında da yer verildiği şekilde; taşınır ve taşınmaz tüm ihtiyaçlar için yararlanılabilecek bir faaliyet alanımız mevcut. Tasarruf Sahiplerimiz kendi tasarruflarına göre, BİREVİM ile araba gibi pek çok taşınır ihtiyacın yanı sıra ev, iş yeri, arsa, arazi gibi gayrimenkuller ve benzeri küçük işletmeler gibi daha pek çok taşınmaz ihtiyaçlarına da Birlikte Tasarruf Finansı ile çok daha kısa sürelerde, ek maliyetler olmaksızın Türkiye şartlarında olabilecek en düşük maliyetlerle ulaşıyor.

Müşterilerinizin ev ve araba sahibi olabilmesi için firmanızın sunduğu en kısa ve en uzun dönemler neler? En fazla tercih edilen dönem hangileri?

Toplumun 2. temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacı temelde herhangi bir dönemsel değişim göstermemektedir. Yaz aylarında nispeten diğer aylara göre bir yavaşlama sezilse de bu ihtiyaç büyük farklılıklar sergilemez. Faaliyete başladığımız günden bu yana Tasarruf Finansı’nın sürdürülebilirliği kapsamında teslimat süreleri sunuyoruz. Sektöre yeni giriş yapan oyuncuların tasarruf sahiplerine teklif ettiği çok erken teslimat tarihlerine karşı bile kendi şiarımızdan şaşmadık. Bu kapsamda finansman tutarı, ödenebilecek taksit ve var ise peşinat miktarı ya da tercih edilen tasarruf planına göre teslimat süreleri birçok farklılık sergiliyor. Bu anlamda şubelerimizde kişiye özel analiz sonucunda bir teslimat tarihi belirliyoruz.

Pandemi dönemi iş süreçlerinizi nasıl etkiledi? Bu döneme özel geliştirdiğiniz yeni sistemler var mı?

BİREVİM olarak 2020 yılındaki pandemi sürecini bir fırsata çevirerek kendi süreçlerimizde aksayan yerleri arayıp çözümler geliştirmeye çalıştık. Şirket olarak işleyişimiz ve iş yapış şekillerimizde “kırmızı çizgilerimiz” ile kendi içimizde ihlal edilemez kural setlerimizi oluşturarak yolumuza devam ettik. Kendi sektörümüzün yanında, diğer birçok farklı sektördeki firmalar dahi işten çıkartma konusunda aksiyon alırken bu süreçte 168 kişiye daha istihdam sağladık. Çalışanlarımızın ve Tasarruf Sahiplerimizin, evlerinden çıkmadan şubede gerçekleştirebilecekleri tüm işlemleri kendi bünyemizde geliştirdiğimiz Görüntülü İletişim Sistemi altyapımız vasıtasıyla uzaktan erişim ile yüz yüze görüşme yaparcasına sağlıklı şekilde hizmet vermeye devam ettik. BİREVİM İnternet Şube ve Mobil Şube uygulamalarımız ile de yine tasarruf sahiplerinin kendi tasarruf planları ile ilgili işlem yapabilmelerini sağladık.

Sisteme vatandaşların ilgisi nasıl?

Tasarruf Finansı’nın sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında, birlikte tasarruf finansı yöntemleri ile bireysel tasarruf yöntemlerine göre çok daha kısa sürelerde, diğer finansal araçlara göre ise Türkiye şartlarında olabilecek en düşük maliyetlerle tasarruf sahiplerimizin bütçelerine uygun koşullarla ev ve araç ihtiyaçları başta olmak üzere ihtiyaç duydukları finansman ihtiyacını karşılıyoruz.

BİREVİM sektör oyuncusu olarak hizmet vermeye başladığı ilk günden beri, Tasarruf Finansı’nı tabana yayılan bir finans modeli olarak lanse etmeye çalıştı. BİREVİM’in kuruluşuna kadar tasarruf sahibi kitlesini sadece belirli bir alanda kısıtlı tutmuş olan sektörde alışılagemiş hedef kitle dışındaki segmentlerle de konuşmaya başladık. Bu kapsamda, kimi zaman hemen karşılığını alamayacağımızı bildiğimiz kitlelere dahi Tasarruf Finansı’nın felsefesini anlatmaya, sektörümüzü doğru şekilde tanıtmaya çalıştık. Ev ve araç hayalini gerçekleştirmesine vesile olduğumuz 30 bini aşkın Tasarruf Sahibimizin kendi çevrelerine BİREVİM’i tavsiye etmeleri neticesinde de son dönemlerde yukarı yönde ciddi bir artış hızı ile yeni Tasarruf Sahibi kazanımına devam ediyoruz. Her geçen yıl daha da büyüyen bir aile olarak yolumuza devam etmekten gurur duyuyoruz.

Sektörün yasal bir çerçevede faaliyet göstermesi noktasında kamudan beklediği düzenlemeler var. Sizce bu düzenleme nasıl olmalı ve ne zaman çıkmalı? Düzenlemeler sektöre nasıl bir katkı sağlar?

Sektörümüz temelde finansman organizasyonu sağlayan bir faaliyet alanında hizmet veriyor. Nitekim yeni yasa tasarısı geçtiğimiz gün itibarıyla meclis alt komisyonunda yer aldı. Yeni yasa tasarısı ile kamu erkinin bu faaliyet alanını düzenleyici etkisi toplumsal bazda güven algısını olumlu yönde etkileyecektir. Sektör oyuncularının, BİREVİM haricinde, şimdiye kadar tasarruf sahibi kitlesini sadece belirli bir alanda kısıtlı tutması ve sadece güven algısı nedeniyle farklı yöntemlerle ev ve araç finansmanı ihtiyaçlarını karşılayabilen kitlenin bu sektöre temkinli yaklaşması nedeniyle sektör hak ettiği büyüklüğe ulaşamamış, tabana yaygın bir kitleye erişmemişti. Beklentimiz, yasal altyapı ile katılımcı sayısında önümüzdeki dönemde ciddi bir artış olması. BİREVİM olarak, 2020 yılı boyunca biz sektörün alışılagelmiş hedef kitlesi dışındaki segmentlerde de konuşmaya başlamıştık. Bu kapsamda kendimizi sektörün lokomotif firması olarak da çok şanslı görüyoruz.