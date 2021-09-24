Aydem, Akköprü HES’i portfoyüne kattı

Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, kurulu gücünü artırmaya devam ediyor.

Son olarak 23 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen Akköprü HES’in özelleştirilmesi ihalesini, 605 milyon TL’lik en yüksek teklifle kazanan Aydem Yenilenebilir Enerji, yenilenebilir enerjideki toplam kurulu gücünü 1.020 MW'tan 1.135 MW'a çıkaracak. Böylece şirket, 11’lik bir büyüme elde edecek.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yer alan Dalaman Çayı üzerinde 115 MW kurulu güce sahip olan Akköprü HES, yıllık 343 GWh üretim kapasitesi ile 187 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Aydem Yenilenebilir Enerji; gerçekleştirilen özelleştirme ile birlikte bölgedeki 7’nci, hidroelektrik portföyünde ise 21’inci hidroelektrik santrali olan Akköprü HES’i 49 yıllığına işletecek.

Kurulu gücünü beş yıl içinde 2 katına çıkaracak

Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, “Akköprü HES’in alımı, 5 yıl içinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkararak 2 bin MW seviyelerine ulaşma hedefimiz açısından çok önemli bir adım. Bu yatırım iştahıyla, yenilenebilir enerjiyi her zaman olduğu gibi odağımıza alarak portföyümüzü geliştirecek fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.