Aydem Enerji, 11 grup şirketiyle Great Place to Work Sertifikası kazandı

Elektrik enerjisi üretim, dağıtım ve perakendeciliği alanlarında 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Aydem Enerji, çalışan markası alanında hayata geçirdiği projelerle başarılarına bir yenisini daha ekledi.

İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü’nün yürüttüğü programa katılan Aydem Enerji, Türkiye’de 11 grup şirketiyle Great Place to Work Sertifikası almaya hak kazandı.

Aydem Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Great Place to Work Enstitüsü’nün yürüttüğü program kapsamında Aydem Enerji'nin çatı şirketi Aydem Holding ve bünyesindeki Aydem Perakende, Gediz Perakende, Aydem Yenilenebilir Enerji, GDZ Enerji Yatırımları, Elsan, Extranet, Parla, Tümaş, Yatağan ve Yeni Filo, çalışanlarının değerlendirmeleriyle iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti alanında sertifika aldı.

İnsan kaynağını yüzde 10 büyütecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, “Şirketini sahiplenen, sorumluluk duygusuyla hareket eden, güven kültürünü benimsemiş, başarımızın arkasındaki gerçek kahramanlar olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2021’de de insan kaynağımızı yüzde 10 büyüterek çalışanlarımız için mutlu bir iş yeri sağlamaya ve onlardan aldığımız güçle daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz.” dedi.

Başarı, çalışan odaklı anlayışla geldi

Pandemi döneminde temel yaklaşımları olan insan odaklı anlayıştan ödün vermediklerini söyleyen İdris Küpeli, hem şirketlerinin insan kaynağını korumak hem de bölgedeki tüketicilere ve kamuya sundukları hizmeti sürdürmek için sürece hızla adapte olduklarını kaydetti. Pandemi sürecinin her etabında çalışanların yanında olduklarını belirten Küpeli, "Onları dinledik, süreçlerimizi çevik bir anlayışla yeniden tasarladık. Gelişim projelerine ara vermedik. Aydem Akademi’nin e-öğrenme modülünü hayata geçirdik. Bugün Aydem Enerji, nitelikli insan kaynağının güçlü vizyon ve teknolojik altyapı ile buluştuğu bir kurum." ifadelerini kullandı.

Aydem Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Fatih İslamoğlu ise, çalışanların performanslarını artıracak, onlarla daha fazla etkileşim kurabilecek, isteklerini daha iyi değerlendirecek bir yapıyı hayata geçirdiklerine dikkat çekti. Aydem Enerji’nin 11 bin çalışanı bulunduğunu belirten İslamoğlu, “Aydem Enerji ailesi, sadece ticari başarıyla yetinen bir aile değil. Çalışma arkadaşlarımız, şirketlerimizin gerçekleştirdiği pek çok sosyal sorumluluk projesinde ve destek çalışmasında gönüllü görev alıyor. Aydemlilerin yaptığı her işin, attığı her adımın odağında insan var.” şeklinde konuştu.