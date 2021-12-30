Aydem Enerji, 13 grup şirketiyle 'Great Place to Work' sertifikası aldı

Elektrik enerjisi üretim, dağıtım ve perakendeciliği alanlarında faaliyet gösteren Aydem Enerji, iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü’nün yürüttüğü program kapsamında bu yıl 13 grup şirketiyle Great Place to Work sertifikası aldı. Aydem Enerji, geçen yıl Türkiye’de 11 grup iştirakiyle Great Place to Work “Harika İş Yeri” sertifikası almıştı.

Aydem Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Fatih İslamoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “2021'de işveren markamız 'Enerji İçin Biz'i lanse ettik. Öğrenme ve gelişim platformumuz Aydem Akademi 2021 yılında yeniden tasarlanarak, aktif hale getirildi. Akademide liderlik gelişim programları, kişisel gelişim, zorunlu eğitimler gibi farklı programları bir arada yürütüyor ve artık kendi iç eğitmenlerimizi yetiştirerek, sürekli gelişime odaklanıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında Eşit Hayat inisiyatifimizle şirketimizin dönüşümü için çalışıyoruz. Genç yeteneklerin şirketlerimiz bünyesine katılmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, tüm şirketlerimizle birlikte 'S-enerji Staj' ve 'Enerjim Tamam Genç Yetenek' programlarımızı başlattık. Bu yıla ait bir diğer önemli bir gelişme yeni çalışma modellerimizdi. Verimliliği ön planda tutarak uyguladığımız bu yeni sistemde sahadan/ofisten, evden veya hibrit olmak üzere üç çalışma modelimiz bulunuyor. Böylece daha verimli, rekabetçi, dijitalleşen yeni dünya düzenine uygun bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz.”