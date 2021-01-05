Aydem Enerji, bu yıl 3,8 milyar TL yatırım yapacak

Aydem Enerji, yenilenebilir enerjiyi odağına aldığı çalışmalarına bu yıl da yeni yatırımlarla devam ediyor. Bu yıl grup şirketleri genelinde toplamda 3,8 milyar TL yatırım yapacak olan holdingin gelecek 5 yıl içinde sadece dağıtım şirketleri kapsamında yapacağı yatırım, 9,6 milyar TL olacak.

Şirket yatırımlarına ve gelecek hedeflerine ilişkin açıklama yapan Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, 2020’nin enerji sektörü için zorlu bir yıl olduğunu belirterek, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreten şirketlerin, birçok sektöre kıyasla bu zorlu dönemden çok daha az etkilendiğini ifade etti.

Aydem Enerji’nin elektriğin üretimi, dağıtımı, satışı olmak üzere tüm zincirde yer almasının ve verimli santrallere sahip olmasının, holding ve grup şirketlerinin geleceği açısından güzel bir tablo sunduğunu belirten Küpeli, "Bu yıl yatırım bütçemizi tüm grubumuz için 3,8 milyar TL olarak belirledik. Bu kapsamda hibrit yatırımlarımız, santrallerimizdeki geliştirme projelerimiz gündemimizde olacak. Gelecek 5 yıl içerisinde de, sadece dağıtım şirketlerimizle, faaliyet bölgemiz olan İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla illerinde planladığımız alt yapı çalışmaları için 9,6 milyar TL yatırım yapacağız. Amacımız yatırım projelerimize hız kesmeden devam ederek, hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini güvence altına almak.” şeklinde konuştu.

“2021 hibrit yatırımlarımız için başlangıç olacak"

Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerjiye odaklandığını belirten İdris Küpeli, “Yenilenebilir enerji şirketimizle başlattığımız halka arz sürecimizi, bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Bu sene, enerji sektörünün önemli gündem maddeleri; hibrit yatırımlar, mini YEKA ihaleleri ve yeni YEKDEM tarifesi olacak. Biz de bu yıl hibrit yatırımlarımıza başlayacağız. Yağmur az olduğunda GES’ten, güneş az olduğunda HES’ten enerji üretebileceğimiz hibrit santrallerle mevsim koşullarının etkisini, asgari seviyeye indirmeyi hedefliyoruz. Bunun için bu yıl, 100 milyon dolar kaynak ayırmayı planlıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında 25 santralimizle bin 20 MW olan kurulu gücümüzü, 5 yıl içinde iki katına çıkararak 2 bin MW kapasitesini aşacağız.” dedi.

"2021’de insana yatırımımız sürecek"

Gelecek planlarıyla paralel olarak istihdam alanında da büyümeyi planladıklarını belirten İdris Küpeli, şunları söyledi: “Koşullar ne olursa olsun bizim önceliğimiz, 'insan'. Pandemi döneminde de bu temel yaklaşımımızdan ödün vermedik. Hem kendi insan kaynağımızı korumak hem de bölgemizde tüketicilere, kamuya sunduğumuz hizmeti kesintisiz sürdürmek için çalıştık. Bunu sağlayabilmek adına, geçtiğimiz sene 600 yeteneği grubumuza kazandırdık ve mevcut kadrolarımızın tamamını koruduk. 2021’de de insan kaynağımızı yüzde 10 büyüteceğiz. 11 bin kişiye sağladığımız istihdamı, 12 bin kişiye çıkaracağız."