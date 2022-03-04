Aydem Enerji, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne imza attı

Elektrik enerjisi üretim, dağıtım ve perakendeciliği alanlarında 40 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren Aydem Enerji, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzacıları arasına girmeye hak kazandı.

Aydem Enerji ve grup şirketleri, atılan imza ile kadınların hayatın her alanında ve her seviyesinde varlığını güçlendirmek üzere faaliyette bulunacağını ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne bağlı kalacağını taahhüt etti. Toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadınların toplumda ve iş hayatında daha fazla rol almasına öncülük edecek şirket, projeleriyle enerji sektörünün dönüşümünde de önemli rol oynayacak ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak.

“Kadın gücünü ekonomimize kazandırmaya devam edeceğiz”

Aydem Enerji olarak, her alanda adalet ve eşitlik yaklaşımını benimserken; ticari faaliyetlerinin yanı sıra toplumun gelişim alanlarına da yatırım yaptıklarını ifade eden Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, ayrımcılığın her türüne olduğu gibi, cinsiyet temelli ayrımcılığın da karşısında yer aldıklarını belirtti. Toplumsal refah ve kalkınmanın önemli kriterlerinden olan kadın ve erkeğin, sosyal ve iş hayatındaki yerlerinin dengelenmesi konusunda, “Aydem Eşit Hayat” inisiyatifiyle çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Küpeli, WEPs’e atılan imzayla ilgili şunları söyledi:

“Kadının güçlendirilmesi ve her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına politikalarımızı, iş yapış biçimlerimizi ve lokasyonlarımızı dönüştürüyor; fırsat eşitliğini, cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı temel bir duruş olarak benimsiyoruz. Aydem Enerji çatısı altında görev yapan kadın çalışma arkadaşlarımızın her kademede sayısını artırmaya, kadın gücünü ekonomiye, toplumsal yaşama ve kalkınmaya kazandırmak üzere çalışmaya devam edeceğiz. Eminim ki WEPs imzacılığımız, bizi bu hedeflere ulaşma noktasında motive ederek şirketimizin, sektörümüzün ve ülkemizin dönüşümü adına önemli bir adım olacak.”