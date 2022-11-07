Aydem Yenilenebilir Enerji, gelirini üçe katladı

Aydem Yenilenebilir Enerji, 2022 yılı ilk 9 aylık konsolide finansal raporunu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre gelirini 3 kattan fazla artırarak 3 milyar 1 milyon TL’ye çıkaran Aydem Yenilenebilir Enerji, FAVÖK’ünü de geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 338’lik artışla, 2 milyar 794 milyon TL’ye yükseltti.

Verileri değerlendiren Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, katma değer odaklı yatırımlarının etkisiyle toplam aktiflerinin bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 7 artarak 24,2 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Enerji üretimlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 üzerinde gerçekleşmesi ve yeni piyasa koşullarının etkisiyle, geçen yılın ilk 9 ayında 8 milyon lira olan net karlarını bu yıl yaklaşık 906 milyon liraya çıkardıklarını ifade eden Keha, "30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla dolar cinsinden yapılan hesaplama sonucu, net finansal borcumuzun yıllık FAVÖK’ümüze oranı da 3,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz sonuçlar, ilk iki çeyrekteki hızlı yükselişimizi pozitif yönde destekler nitelikte. Başarılı sonuçlarımız yılın son çeyreğindeki performansımıza da katkı sağlayacak; yılı finansal yükselişle tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Yatırım çalışmalarımız devam ediyor"

Yeni piyasa koşulları ve hibrit yönetmeliğinin kapasite artışı projelerindeki fizibilitenin önceki yıllara göre daha olumlu bir tablo çizmesine katkı sağladığını da ifade eden Keha, şu değerlendirmelerde bulundu: "Büyüme hedefimizin ilk lokasyonu olan Uşak RES'te, Türkiye’nin en büyük hibrit güneş santrali kurulumumuz devam ederken; 102 megavatlık rüzgar kapasite artışı projemizde de saha çalışmalarımıza başladık. 2023 sonuna kadar Uşak'taki 61,5 megavat rüzgar enerji santrali gücümüzü, 200 megavata çıkarmış ve 100 megavat hibrit güneş enerji santrali ile birlikte toplam 300 megavatlık bir tesis haline dönüştürmüş olacağız. Verimli teknolojik imkanları kullanarak Uşak’taki hibrit güneş santrali projemizi, 2022 yılı sonunda faaliyete almayı planlıyoruz. Eurobond tahvil ihracında yaptığımız geri alımlarımız üçüncü çeyrekte de devam etti. 30 Eylül itibarıyla 39 milyon 187 bin ABD Doları nominal değerdeki şirketimizin Eurobond’larını geri alarak borç maliyetimizi de azalttık. Devam eden Eurobond geri alımlarımızın güncel tutarı ise 45 milyon 789 bin ABD Dolarına ulaştı."