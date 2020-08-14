Aydem Yenilenebilir Enerji, halka arz için SPK'ya başvurdu

14 Ağustos 2020

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada, "Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş., şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurusunu gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, halka arzın konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım üstlenecek. Aynı şekilde Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım ise süreçte eş liderler olarak görev alacak.

Halka arz için izahname onayı başvurusu yapan Aydem Yenilenebilir Enerji’nin ana faaliyet konusu hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve çöp gazı gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimini ve üretilen elektrik enerjisinin satışını kapsıyor.

İlk sürdürülebilirlik raporunu da 2019 yılı için yayınlayan Aydem Yenilenebilir Enerji, aynı zamanda UN Global Compact imzacıları arasında yer alıyor.

25 adet yenilenebilir enerji santrali işletiyor

Portföyünün tamamının yenilenebilir enerjiden oluşan Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye’nin yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten önde gelen şirketleri arasında gösteriliyor.

Bu yıl 25'inci yıldönümünü kutluyan şirket, hali hazırda 20 adet HES, 3 adet RES, 1 adet JES ve 1 adet de LFG santrali olmak üzere toplamda 25 adet yenilenebilir enerji santrali işletiyor. Şiketin söz konusu santralleri Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinde faaliyet gösteriyor.

30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Aydem Yenilenebilir Enerji’nin toplam kurulu gücü 1.020 MW’a ulaştı. Bu gücün yüzde 84’ü yani 852 MW’lık kısmı HES’lerden ve yüzde 16’sı yani 161 MW’lık kısmı RES’lerden ve geriye kalan kısmı da JES ve LFG santrallerinden oluşuyor.