Aydem Yenilenebilir Enerji, LACP'den 12 ödül kazandı

Aydem Yenilenebilir Enerji, dünyanın önde gelen şirketlerinin raporlarını değerlendiren Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği'nin (LACP) 22'ncisini düzenlediği 2022 Vision Awards'ta, faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlarıyla 12 ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, "Enerji-Ekipman ve Hizmetler" kategorisinde 2022'de yayımladığı faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlarıyla en yüksek ödül olan platin ödül de dahil olmak üzere 12 ödül kazandı.

7. sıraya yükseldi

Uluslararası şirketlerin raporlarının değerlendirildiği LACP 2022 Vision Awards Top 100 Dünya Sıralaması'nda, Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 2022 sürdürülebilirlik raporu 71'inci, faaliyet raporu 79'uncu sırada yer alırken, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi Top 80 içinde sürdürülebilirlik raporu 6'ncı, faaliyet raporu ise 7'nci sıraya yerleşti.

Ayrıca şirket, "EMEA Bölge Başarı" ödülünde faaliyet raporuyla "Hissedarlara En İyi Mesaj" altın ödülünü, sürdürülebilirlik raporuyla da "En iyi Geliştirilmiş Rapor" altın ödülünü kazandı. Aydem Yenilenebilir Enerji, her iki raporla "Teknik Başarı" ödülünün de sahibi olurken, Türkiye Top 20 içinde yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, alınan ödüllerin, şirketin iletişim ve raporlama çalışmalarındaki başarısını tescillediğini belirterek, "2022'deki çalışmalarımızı yansıttığımız raporlarımızla Vision Awards'ın en yüksek ödülü olan platin ödül dahil toplam 12 ödüle layık görüldüğümüz için gururluyuz. Hem finansal hem de sürdürülebilirlik alanındaki performansımızı şeffaf ve anlaşılır bir şekilde yansıtan raporlarımızla uluslararası arenada sektörümüzü ve ülkemizi başarıyla temsil etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketin faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlarında, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları, sosyal sorumluluk projeleri ve çevresel performansı gibi konulara yer veriliyor.

"Karbon Saydamlık Projesi" iklim değişikliği raporlaması sonucunda Türkiye'deki tüm sektörler içinde hem iklim değişikliği raporlaması hem de su güvenliği raporlamasında Global A List'te yer alan tek şirket olan Aydem Yenilenebilir Enerji, net sıfır hedefleri için attığı adımları da detaylı olarak paylaşıyor. ​​​​​​​