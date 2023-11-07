Aydem Yenilenebilir Enerji, Uşak’taki rüzgâr kurulu gücünü iki katına çıkardı

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten Aydem Yenilenebilir Enerji, Uşak'ta rüzgâr kapasite artışı yatırımları kapsamında 11 yeni türbini üretime dahil etti. Türkiye’de enerji üretimi gerçekleştiren rüzgâr türbinleri olan bu yatırımla birlikte, Uşak RES'in kurulu gücü 61,5 Megawatt’tan (MW) 127,5 MW'a yükseldi.

“Dünyanın en büyük mor kanatlı türbinleri ülkemizde”

Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Serdar Marangoz, yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Kapasite artış yatırımımız kapsamında, Uşak RES’te planladığımız 17 rüzgâr türbinini, geçtiğimiz yıl aralık ayında sahaya taşımaya başladık. 165 metre rotor çapına ve 6 Megawatt (MW) güce sahip, dünyanın en büyük mor kanatlı 11 türbininin kurulumunu 8 ay gibi kısa sürede tamamladık. Ağustos ayındaki Bakanlık kabulünün ardından da temiz enerji üretimine başladık. Yeni türbinlerin üretime dahil olmasıyla, toplam 52 türbinin yer aldığı Uşak RES ile ülkemizin temiz enerji arzına ve sürdürülebilirliğine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Proje kapsamında 6 türbinimiz için de çalışmalarımız devam ediyor.”

“Uşak’ta 300 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanacak”

Uşak RES’te mevcut kurulu gücün yeni türbinlerle 2 katına çıktığının altını çizen Serdar Marangoz, “Geçtiğimiz Mayıs ayına kadar 61,5 MW kurulu güç ile enerji üretimi gerçekleştirdiğimiz Uşak RES’te, devreye aldığımız 11 türbin ile kurulu gücümüz 127,5 MW’a ulaştı. Devreye alınan türbinlerle birlikte şirketimizin toplam kurulu gücü de 1.168 MW’a yükseldi. Uşak RES, portföyümüzdeki 3 rüzgâr santralimiz içindeki en büyük kurulu güce sahip santralimiz olma özelliğini de taşıyor. Diğer yandan geçtiğimiz şubat ayında devreye aldığımız 82,15 MW kurulu gücünde ve yardımcı kaynak noktasında Türkiye’nin en büyük hibrit GES’i olan Uşak Hibrit GES ile birlikte Uşak santralimizin toplam kurulu gücü 209,65 MW’a yükseldi. Uşak santralimizde ulaştığımız üretim kapasitesi ile yıllık yaklaşık 300 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanacak. Sahamızda gerçekleştirilecek temiz enerji üretimimiz ile her yıl absorbe edeceğimiz emisyon miktarı ise, yaklaşık 10 milyon kızılçam ağacının emisyon miktarına eşit. Uşak santralimizi ülkemizin yenilenebilir enerjide önemli merkezlerinden biri haline getirmek için yatırımlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.