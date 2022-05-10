Aydem Yenilenebilir Enerji’nin ilk çeyrek geliri 3 kat arttı

Aydem Yenilenebilir Enerji, 2022 yılı ilk çeyrek konsolide finansal raporunu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı.



Buna göre, Türkiye’de ortalama yağış seviyelerine tekrar dönülmesi ve döviz bazlı getirilerin etkisiyle şirketin FAVÖK’ü, 2021’in aynı dönemine göre 3 katın üzerinde artışla 721 milyon TL’ye ulaştı.

Portföyünün yüzde 84’ü hidroelektrik santrallerden oluşan Aydem’in geliri, ilk çeyrekte gerçekleşen yağışların olumlu etkisiyle 3 kat artışla 849 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin ilk çeyrekteki net kârı ise yaklaşık 12 katlık bir artışla 308 milyon TL’ye olarak gerçekleşti.

İlk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, “Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık, enerji üretimimizi olumsuz şekilde etkilemişti. Bu yılki yağışlarla ilk çeyreği öngördüğümüz şekilde, şirketimizin normal performansını gösterdiği bir dönem olarak başarıyla geride bıraktık. Meydana gelen yağışlar, uzun yıllar ortalamamızda da beklediğimiz yağışlardı. Yıl boyunca performansımız beklentilerimizle uyumlu şekilde devam edeceğini öngörüyoruz.” dedi.

İlk çeyreği 308 milyon TL kâr ile kapattı

İlk çeyrekte 2021’e göre 3 kat artışla 849 milyon TL gelir elde ettiklerini belirten Keha, şunları kaydetti: “Katma değer odaklı yatırımlarımızın etkisiyle toplam aktiflerimiz, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 83 oranında artarak 23,1 milyar TL’ye, öz kaynaklarımız ise yüzde 74 oranında yükselerek 9,4 milyar TL’ye ulaştı. Etkin portföy yönetimimiz ve santrallerimizin yüksek emreamadelik seviyesi sayesinde FAVÖK’ümüz ilk çeyrekte 721 milyon TL olarak gerçekleşirken, yağışların üretimlerimiz üzerindeki olumlu etkisi ve piyasa takas fiyatındaki artış sonucu, dönemi 308 milyon TL kâr ile kapattık. İlk çeyrek sonu itibarıyla dolar cinsinden yapılan hesaplama sonucu, net finansal borcumuzun yıllık FAVÖK’ümüze oranını da 4,9 seviyesinde gerçekleştirdik. 2022 yılı ilk çeyreğindeki hızlı yükselişimizin gelecek finansal performansımıza olumlu yansıyarak, önemli bir ivme sağlayacağını öngörüyoruz. Hibrit GES ve kapasite artışı yatırımlarımızı hayata geçirmenin yanı sıra yakından takip ettiğimiz yenilenebilir enerji fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirerek, bu yükselişimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz.”