Aydem'in kurumsal iletişim direktörü Zeynep Arayıcı Korzay oldu

23 Eylül 2020



Enerji sektöründe 12 bin çalışan ve 40 yıllık deneyimiyle önde gelen şirketleri arasında yer alan Aydem Enerji, yeni bir atamayla yönetim ekibini güçlendirdi. İletişim sektörünün deneyimli isimlerinden Zeynep Arayıcı Korzay, Aydem Enerji Kurumsal İletişim Grup Direktörlüğü görevini üstlendi. Korzay, Aydem Enerji’nin iletişim ve itibar yönetiminden sorumlu olacak: medya ilişkileri, kurumsal sosyal sorumluluk, sponsorluk, marka iletişimi,dijital iletişim, işveren markası/iç iletişim ve etkinlik çalışmalarına liderlik edecek.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Korzay, Pantheon Sorbonne Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde iletişim dalında yüksek lisansını tamamladı. 2000-2001 yılları arasında Fransa’da Radio France ve Radio Soleil’de yapımcı ve sunucu olarak çalıştı. 2001-2008 yılları arasında medyada muhabir ve editör olarak çalışan Korzay, daha sonraki 12 yıl boyunca görev aldığı Yıldız Holding’de kurumsal iletişim, sosyal sorumluluk projeleri, lider iletişimi, sosyal medya yönetimi yanı sıra grubun global iç iletişim çalışmalarına liderlik etti.