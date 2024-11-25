Aydın Yatırım Grup, 'Diş Hekimleri Günü' etkinliğine katıldı

Aydın Yatırım Grup, yalnızca büyük konut projeleriyle değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor. Şirket, Türkiye Diş Hekimleri Birliği (TDB) tarafından düzenlenen Diş Hekimleri Günü etkinliğine katılarak, sağlık sektörü ve diş hekimleriyle güçlü bir bağ kurdu. Bu katılım, Aydın Yatırım Grup'un inşaat sektöründeki faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal katkılara verdiği önemin de altını çiziyor.

Aydın Yatırım Grup, Inventum, Nish Meram ve Nish Beyond gibi büyük projeleriyle şehirdeki konut pazarında önemli bir yer edinirken, toplum sağlığına yönelik etkinliklere katılarak sektöre duyarlılığını da ortaya koyuyor.

Şirketin bu tür organizasyonlardaki yer alışı, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve toplumla iç içe bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.