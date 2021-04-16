Aydın’da 20 milyon Euro’luk cam işleme tesisi kuruluyor

Ahmet USMAN

Türkiye cam sektörünün en önemli oyuncularından Çağdaş Cam ile Avrupa’nın en büyük cam işleme şirketlerinden İlva Grubu, Aydın Kuyucak’ta 20 milyon Euro’luk yatırıma start verdi. Fırın, ocak ve davlumbazlarda kullanılan nitelikli camları üretecek olan tesis ağustos-eylül aylarında üretime başlayacak.

2020’de pandemiye rağmen çok ciddi yatırımlar yaptıklarını dile getiren Çağdaş Cam AŞ CEO’su Serdar Raşit Pirinç, “Bunlardan biri de İtalyan İlva Grubu ile kurduğumuz ortaklık oldu. İlva Çağdaş Cam Sanayi adıyla kurduğumuz yeni şirketimiz 2021’in üçüncü çeyreğinde üretime start verecek. Bu birliktelik, Türkiye’de cam işleme sektöründe yabancılar ile yapılan ilk ortaklık. Bu, Çağdaş Cam’ın ne kadar güçlü olduğunun da göstergesi. Altyapısının, cam işleme teknolojisinin ve insan kaynaklarının ne kadar doğru ve dünya standartlarında olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Tesisin yapımı üç etapta tamamlanacak

Yeni şirketin genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığını da yürüten Serdar Raşit Pirinç, Nazilli OSB’de kuruluş çalışmaları süren tesisin yapımının üç etapta tamamlanmasının planlandığını belirterek, “Toplamda 20 milyon Euro’luk yatırım hedefliyoruz. İlk etapta, yapımına 2020’de adım attığımız tesisimizi bu yıl ağustos-eylül aylarında tamamlayarak ilk camı almak. İkinci ve üçüncü etap için de yatırım planlarımız devam ediyor” dedi.

İlva Grubu’nun da Çağdaş Cam gibi cam işleme konusunda faaliyet gösterdiğini anlatan Pirinç, “İlva, Avrupa’nın en önemli cam işleme markalarından birisi. Çağdaş Cam olarak biz de insan kaynağı, ekipman, müşteri anlamında çok ciddi bir altyapıya sahibiz. Her iki grubun da güçlü yönlerini dikkate alarak sağlam temelli bir iş birliği yaptık. Görüşmelerimiz uzun zamandır sürüyordu. Geçen sene olumlu sonuçlandı ve hemen harekete geçtik. Ülkemize doğrudan yabancı sermaye getirmenin gururunu yaşıyoruz" ifaelerini kullandı.

Tesis tamamlandığında 250 kişi istihdam edlilecek

Nazilli’deki tesisimiz uluslararası bir işletme olacak. Yüksek cam işleme teknolojisi ile kurulacak tesisimizde, İlk etapta 120 kişiyi istihdam edeceğiz. üçüncü etap sonunda bu rakam 250’ye ulaşacak” diye konuştu.

Beyaz eşyacılar için cam üretilecek

Tesiste beyaz eşya sanayisinin ihtiyaç duyduğu fırın, ocak ve davlumbaz camlarının üretiminin yapılacağına dikkat çeken Serdar Raşit Pirinç, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “İleri teknolojili, yüksek kaliteli, sektörün talep ettiği en hassas ürünleri üreten bir işletme olacak. Yurtiçi ve yurtdışındaki birçok müşterimizin ihtiyacını karşılayacağız. Nitelikli ürünler işleyerek Türk beyaz eşya sanayisine değer katacağız. Birbiriyle rekabet etmek yerine sektöre değer katan bir ortaklık yaptık. Bu işletme Türkiye’de cam işleme sanayisinin gelişimi adına çok önemli bir milat olacak, katalizör görevi görecek.”