Aydınlı Grup'ta ciro yüzde 37 arttı

18 Temmuz 2018

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Aydınlı Grup'u devraldıkları 2017 Ocak'tan beri şirketin cirosunu ve ihracatını artırdıklarını belirterek, "2018'in ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre cirosal bazda yüzde 37,4 artış var. 588 milyon lira olan ciro 809 milyon liraya yükseldi. Yıl sonuna kadar bunu 1,8 milyar lira seviyesinde kapatmayı hedefliyoruz." dedi.

TMSF tarafından 2017 Ocak itibarıyla kayyum atanan ve Pierre Cardin, U.S. Polo ve Cacharel gibi markaları bünyesinde bulunduran Aydınlı Grup'un o günden bu yana gerçekleşen finansal verileri, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Gülal, Aydınlı Grup'un 2017 başından beri TMSF kayyumluğunda yönetildiğini anımsatarak, hali hazırda fon kayyumluğunda 937 firma bulunduğunu, bunların özkaynak büyüklüğünün 19,4 milyar lira, aktif büyüklüklerinin ise 50 milyar lira seviyesinde olduğu bilgisini verdi.

TMSF kayyumluğundaki şirketlerin istihdam sayısının 47 bin 31 olduğunu dile getiren Gülal, Aydınlı Grup'u devraldıkları andan itibaren liyakatli, ehliyetli bir yönetim oluşturduklarını vurguladı.

Gülal, "Aydınlı Grup'ta 2017 yılını cirosal bazda yüzde 21 artırarak 1,1 milyar liradan 1,3 milyar liraya çıkardık. İhracatımızı da yüzde 21 yükselterek 211 milyon liradan 254 milyon liraya ulaştırdık. 2017'de geçmiş dönemlerde yüzde 19,25 olan EBITDA değerini yüzde 22,04 ile kapatan Aydınlı Grup, 2017'de toplam 54,5 milyon lira kurumlar vergisi ödemesi ile sektöründe ilk beş kuruluşun içinde yer aldı." diye konuştu.

"Şirketler katma değer üretmeyi, istihdam oluşturmayı sürdürecek"

Gülal, geçen yıl devralma dönemi olmaları nedeniyle aslında 2017'nin ilk yarısı ile 2018'in ilk yarısını mukayese etmeleri gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"2018'in ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre cirosal bazda yüzde 37,4 artış var. 588 milyon lira olan ciro 809 milyon liraya yükseldi. Yıl sonuna kadar bunu 1,8 milyar lira seviyesinde kapatmayı hedefliyoruz. Söz konusu dönemde ihracat değerini de yüzde 37,6 büyüterek 119 milyon liradan 164 milyon lira seviyesine çıkardık. Bu süreç içerisinde 40 milyon euro da kredi ödemesi gerçekleştirdik. Aydınlı, bu süreçte yüzde 35 seviyesinde büyüdü.

Biz artık bu şirketlere bir milli servet gözüyle bakıyoruz ve bu şirketlerde bir irtifa kaybı istemiyoruz. Bu şirketler katma değer üretmeye, istihdam oluşturmaya devam edecek. Her birine biz milli servet olarak bakıyoruz. Bu nedenle aldığımız gün Aydınlı'da 3 bin 762 kişi çalışıyordu şu an itibarıyla 4 bin 317'ye ulaştı. Yıl sonuna kadar çalışan sayımızı 4 bin 620'ye yükseltmeyi hedefliyoruz."

Gülal, TMS kayyumluğunda şirketin istihdamının 555 kişi arttığını, gelecek süreçte cirolarını artırmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Mağaza sayısı 528'den 602'ye yükseldi"

Gülal, bir soru üzerine, grubun TMSF'ye ataması sonrası tedarikçileri veya bayileri ile herhangi bir sorun yaşamadığını, sürecin gayet sağlıklı şekilde ilerlediğini vurguladı.

Şirketi devraldıklarında grubun mağaza sayısının 528 olduğunu anımsatan Gülal, "Bugün itibarıyla 44 ülkede toplam 602 mağazamız var, 74 yeni mağaza açmışız. 602 mağazanın 325'i yurt içinde, 277'si ise yurt dışında bulunuyor. Yani biz hem ciro olarak, hem mağaza sayısı olarak, hem istihdam olarak Aydın Grup'u büyüttük. Bu manada başımız dik. İhracatla ilgili yeni pazar arayışındayız." şeklinde konuştu.

Gülal, dolar üzerinden ödenen AVM kiralarının TL'ye çevrilmesine ilişkin bir soru üzerine, yöneticilerinin AVM yetkilileri ile görüşmelerini sürdürdüğünü, kur artışından herkes gibi kendilerinin de olumsuz etkilendiğini aktardı.

Firma, kurum, şirket lehine ne gerekiyorsa yaptıklarını dile getiren Gülal, "Biz talep ediyoruz tabi ama burada AVM yetkilileri biraz tereddütlü davranıyorlar. Ama şu bilinsin ki artık bu şirketler bir FETÖ şirketi değil. Bu yüzden marka lehine ne gerekiyorsa onu yapıyoruz." dedi.

Gülal, "TMSF kayyumunda yönetilen tüm şirketlere baktığımızda aktif olarak yüzde 12 seviyesinde bir büyüme söz konusu. Biz hemen hemen 2 yıldır bu şirketleri yönetiyoruz. Başımız dik. bunlar milli servet. Ehliyetli, liyakatli bir yönetimle bugüne kadar başarılı bir şekilde getirdik." ifadelerini kullandı.

2023'te 2,8 milyar lira ciro hedefi

Toplantıda verilen bilgiye göre, Aydınlı Grup, perakende sektöründe gelecek 5 yıl içinde cirosunu 2,8 milyar liraya çıkarmayı hedefliyor. Ciro içindeki ihracat payını yüzde 24'e çıkartarak 2023'te 672,3 milyon liralık ihracata ulaşmayı planlayan şirket, toplam mağaza sayısını ise bu tarih itibarıyla 930'a çıkarma yönünde çalışmalar gerçekleştiriyor.

Grup markaları U.S. Polo Assn, Pierre Cardin ve Cacharel'de lisans sahibi olunan ülke sayısında da artış hedeflenirken, tüm bu hedefler doğrultusunda toplam çalışan sayısında da artış yaşanması ve istihdam sayısının 2023'te 5 bin 903'e çıkarılması amaçlanıyor.

Aydınlı Grup, 2018'de markalarına iki yeni kategori daha ekliyor. Şirket, Pierre Cardin Kadın ve USPA Bebek ile kısa zamanda mağaza sayısını bu kategorilerde de artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA