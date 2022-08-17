Aydınlı Grup’tan iki yeni yatırım

Hazır giyim perakendecilerinden Aydınlı Grup, iki yatırıma imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yatırımların ilki İstanbul Silivri’de faaliyete başlayan Üretim Merkezi ve diğeri de Hadımköy’de yer alan Lojistik Merkezi. Bu iki yeni yatırımla Aydınlı Grup, üretim ve dağıtım süreçlerinin yönetiminde yüksek verimliliği hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre şirketin bünyesinde faaliyet gösteren U.S. Polo Assn., Cacharel, Pierre Cardin markalarıyla üretim, stoklama, operasyon ve sevkiyat süreçleri bu merkezler üzerinden gerçekleştirilecek.

Açıklamada, manuel iş gücü ile yürütülen e-ticaret operasyonunun sorter otomasyon sistemi ile teknolojik ve operasyonel olarak günün şartlarına adapte edildiği belirtildi.

Yeni lojistik merkezinin ise mağaza, e-ticaret ve ihracat operasyonlarına teknolojik altyapısıyla destek vermesi hedefleniyor.