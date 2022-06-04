Aydoğan: Koleksiyonumuzu Interfiliere Paris'te dünyaya tanıtacağız

Geçen seneyi 20 milyar dolar ihracatla kapatan hazır giyim sektörü, yeni markalarla Türkiye'nin toplam ihracatına daha fazla katkı sunmayı hedefliyor.

İki yıl önce, iki kadın girişimci İrem Özbayrak Aydoğan ve Cansu Ekşioğlu'nun kurduğu Roupillon markası, özel bir davet ile yeni koleksiyonunu tanıttı. Özel tasarım üst segment pijama, elbise, bluz ve plaj ürünleriyle dikkat çeken girişim, 'Made in Türkiye' etiketiyle dünyada var olmak istiyor.

Paris'te podyuma çıkacak

Markanın kurucularından Aydoğan, kısa ve orta vadedeki hedefleriyle ilgili şunları kaydetti, "Çıkış noktası özel tasarım pijama olan bir firmayız ancak son dönemde plaj ürünleri özelinde çok fazla talep aldık. Bu talepler üzerine etkinliğimizde ağırladığımız misafirlerimiz için çok özel bir kapsül koleksiyon hazırladık. 'Resort' koleksiyonumuzu 18-20 Haziran tarihleri arasında Interfiliere Paris'te dünyaya tanıtacağız. Ürün tasarımından kalıbına her şey bize ait. Tüm ince detayların üzerinden defalarca geçerek üretim sürecini başlatıyoruz. Ağırlıklı satış mecramız online. Ürünlerimiz İstanbul Nişantaşı'nda tasarım markaların yer aldığı birkaç mağazada da satışta. Çok yakında kendi mağazamızı açmak istiyoruz. Halihazırda dört ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz dünyanın dört kıtasına ihracat yaparak ülke ihracatına sürdürülebilir katkı sunmak."

Roupillion'un bir diğer kurucusu Ekşioğlu ise, üretimde kullandıkları 'Tencel' kumaş tipiyle ilgili şu bilgileri aktardı: "Avusturya menşeli, çevreye duyarlı bir ham madde. Sürdürülebilirlik gözetilen ormanlık alanlardaki yenilenebilir ağaç ham maddesinden elde edilen bu ürün Lyocell elyaflar çevreye duyarlı bir üretim süreciyle üretiliyor. Lyocell elyaflar endüstri, ev, toprak ve deniz koşullarında gübreleşebilir ve çözünebilir özelliği taşıyor. Böylece tamamen doğaya geri dönebiliyor. Cildin nefes alması, serinlik ve kuruluk hissi, dayanıklılık ve bakteri oluşumunu en aza indirgeyen özellikler Roupillion ürünlerinin temelinde var."