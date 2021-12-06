Aygaz'dan 30 milyon dolarlık kredi anlaşması

Şirket tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şirketimiz tarafından yatırım ve faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması, borçlanma yapısının çeşitlendirilmesi ve vadeye yayılması amacıyla 30.000.000 Amerikan Doları (USD) tutarında, üç yıl iki hafta vadeli, anapara vade sonu ödemeli kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Faiz oranı 6 aylık Libor + % 2,5 olarak belirlenmiş olup, Libor sonrası dönem için fiyatlama geçişi sözleşme kapsamında 30 Mart 2023’e kadar piyasa uygulamaları çerçevesinde sağlanacaktır. Kredinin yılsonuna kadar çekilmesi öngörülmektedir.”