Aylık 500 bin kit üretebilen Eryiğit, pozitif ayrımcılık istiyor

27 Mart 2020

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Koronavirüs salgınının yayılma hızının arttığı dönemde, hastalığın tespit edilebilmesine yönelik tanı kitlerine ihtiyaç artarken, Ankara’da bu alanda 10 yıldır üretim yapan Eryiğit Tıbbi Cihazlar, devletten pozitif ayrımcılık bekliyor. Firma, günlük 5-6 bin testin yapılabildiği Türkiye için, 1 ayda 500 bin üretim kapasitesine ulaşmış durumda.

DÜNYA’ya açıklama yapan Eryiğit Tıbbi Cihazlar Yönetim Kurulu Başkanı Halil Eryiğitt, 1 saatte sonuç veren kitlerden 1 ayda 500 bin üretme kapasiteleri olduğunu anlattı.

Moleküler biyolojik genetik altyapısı olan, bu alanda bilgi birikimi en güçlü firmalardan birisi olduklarını belirten Halil Eryiğit, üretimde ABD protokolüne göre hareket ettiklerini bildirdi.

Eryiğit, geliştirdikleri kitlerin, Koronavirüs testi sırasında numunenin yanlış alınmış olması durumunda, hatayı tespit eden kontrol mekanizmasına sahip olduğunun altını çizdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortak laboratuvarda, son 10 yılda 5 bin 500 hoca ve 81 üniversitesi hastanesi olmak üzere, DNA, RNA ve gen sentezleyen bir şirket olduklarını ifade eden Eryiğit, “Biz Dünya Sağlık Örgütü protokolüne göre ABD’yi referans aldık. Hatta çalışmamız sırasında ABD kitlerinin eksikliğini tespit ederek bildirdik ve o kitler geri çekildi” diye konuştu.

Bilkent Cyberpark’ta en güvenilir kitlerden birisini ürettiklerini ifade eden Eryiğit, ürünlerinin halen Sağlık Bakanlığı’nda test aşamasında sırada beklediğini vurguladı.

Dünyada bir çok ülke ve firmanın yapamadığı kalitede üretim yaptıklarını, bu noktada devletten pozitif ayrım beklediklerini söyleyen Halil Eryiğit, aylık 500 bin kit üretebilecek altyapıya sahip oldukları bilgisini verdi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yüzde 65 yerlilik oranına sahip ileri teknoloji raporları bulunduğuna dikkat çeken Eryiğit, bu stratejik ürünün desteklenmesi halinde daha yüksek kapasiteli üretim yapabileceklerini söyledi.