Aynı fiyattaki uçuşları tek sütunda toplayan yenilikçi platform zamandan tasarruf ettiriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıkladığı tahminlere göre 2025’in ilk 9 ayında 187 milyonu aşan havayolu yolcu sayısının yıl sonuna kadar 246 milyona ulaşması bekleniyor. Bu oranın 2026’da 250 milyonu aşacağı öngörülürken; online seyahat acentesi Tezfly, uçak bileti satın alma deneyiminde çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Modern ve sade arayüzüyle uçuş arama, filtreleme ve karşılaştırma süreçlerini zahmetsiz hale getiriyor. Farklı havayollarının uçuş seçeneklerini tek ekrandan sunarak, kullanıcıların fiyat ve saat açısından en uygun alternatifi anında seçmesine olanak tanıyor.

Tezfly Genel Müdürü Coşkun Aksu, “Kullanıcılarımızın aynı fiyat grubunda ancak farklı saat dilimlerinde yer alan uçuşları, tek bir sütunda listeleyebilmelerini sağlıyoruz. Bu sayede, kullanıcıların karar verme süresi önemli ölçüde hızlanıyor ve zahmetsiz bir satın alma deneyimine dönüşüyor. Bu modelle, sektördeki en hızlı ve verimli bilet platformlarından biri olarak konumlanıyoruz. Halihazırda 700'den fazla havayolu şirketinin 8 binden fazla destinasyona gerçekleştirdiği 150 binden fazla uçuşu kullanıcılarımıza sunuyoruz” dedi.

“En uygun alternatifi saniyeler içinde bulmalarına yardımcı oluyoruz”

Kullanıcı deneyimini zahmetsiz hale getirmeyi öncelediklerini söyleyen Coşkun Aksu, platformlarının avantajlarını şöyle anlattı: “Tezfly olarak, yerli ve yabancı çok sayıda havayolunun uçuşlarını tek ekrandan kolayca inceleme olanağı sunarak, müşterilerimizin zamandan tasarruf etmesini sağlıyoruz. Kullanıcı dostu arayüzümüz, alternatif uçuşları en anlaşılır şekilde listeleyerek karar verme sürecini hızlandırıyor. Fiyat karşılaştırma sistemimiz sayesinde de en uygun alternatifi saniyeler içinde bulmalarına yardımcı oluyoruz.

Hizmetimiz sadece hızlı bir aramayla sınırlı kalmıyor; işlemin her aşamasında güvenliği ön planda tutuyoruz. Kredi kartı ya da banka kartıyla ödemeler, güvenli sistemimiz üzerinden tamamlanabiliyor ve yaşanabilecek herhangi bir sorun için, 7/24 hizmet veren destek hattımız devreye giriyor. Ayrıca müşterilerimizin bütçesini de düşünüyoruz. Bu nedenle seyahat tarihlerinde esneklik ve erken rezervasyon gibi basit ipuçlarını sistemimizde öne çıkarıyoruz. Çünkü uygun fiyatlı uçak bileti bulmanın da onlar için önemini biliyoruz.”

“Teknolojinin gücüyle seyahat deneyimini yeniden tanımlıyoruz”

“2019 yılında seyahat sektöründe uzman kişiler tarafından kurulan Tripuck Grubu tarafından geliştirilen Tezfly, en büyük gücünü uçuş saatlerini ve fiyatları tek ekranda akıllıca sıralayan özel algoritmasından alıyor. Bu algoritma sayesinde, özellikle yoğun programı olan kullanıcılarımızın hızlı ve doğru karar vermesine olanak tanıyoruz. Seyahat etmeyi kolaylaştıran yenilikçi çözümlerimizi deneyimlemek isteyen herkesi, en uygun uçuşları keşfetmeye davet ediyoruz” diyen Tezfly Genel Müdürü Coşkun Aksu, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Tezfly'ı kurarken amacımız sadece uçak bileti satmak değil, seyahat planlamayı demokratikleştirmekti. Biz, karmaşık havayolu işlemlerini herkes için anlaşılır, şeffaf ve anlık karar alınabilir bir hale getiriyoruz. Geliştirdiğimiz her özellik, kullanıcılarımızın uygun fiyatlı ve güvenilir seyahat arayışına kolayca ulaşmasını sağlamak üzere tasarlandı. Tezfly, Türkiye'den çıkan bir teknolojinin gücüyle seyahat deneyimini yeniden tanımlıyor.”