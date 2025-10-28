Ayplastik, Avrasya Ambalaj Fuarı’nda sürdürülebilir üretimle öne çıktı

Ambalaj sektörünün bölgedeki en büyük buluşması olan 30. Uluslararası Avrasya Ambalaj Fuarı, 22–25 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul Tüyap’ta gerçekleşti.

Etkinliğe katılan Ayplastik A.Ş., geliştirdiği geri dönüştürülebilir ve çevre dostu ambalaj ürünleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yeşil, şirketin sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve ihracat odaklı yatırımlarının sektörde dönüşüm yarattığını vurguladı.

Yeni iş birlikleri ve ihracat vizyonu

Yeşil, fuarın uluslararası iş bağlantıları açısından verimli geçtiğini belirterek, “Sürdürülebilir malzeme kullanımı konusundaki ilgi, doğru bir yolda ilerlediğimizi gösteriyor” dedi.

Ayplastik’in ürünleri, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi birçok pazarda tercih ediliyor.

Yeşil, 2026 hedeflerini “daha yeşil üretim süreçleri, artan ihracat oranı ve global pazarda güçlü marka konumu” olarak özetledi.