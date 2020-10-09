Aytaç, TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı

09 Ekim 2020

Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren Aytaç, COVID-19 tedbirleri kapsamında üretim tesislerinde alınması gereken önlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirerek, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından verilen COVID -19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandığı bildirildi.

"Üretim tesislerinden son tüketiciye kadar tüm önlemler alındı"

Aytaç’ın Genel Müdürü Erhan Çetin yaptığı açıklamada, “Aytaç olarak ürettiğimiz tüm ürünleri yüksek kalite standartlarında ve gıda güvenliğine azami dikkatle üretiyoruz. Ürünlerimizin kaliteleri sahip olduğumuz TSE ISO 9001, TSE ISO 22000 ve FSSC 22000 belgeleriyle resmi kuruluşlar tarafından da tescil edilmiştir. Dünyayı saran pandemiyle mücadele kapsamında ilk günden itibaren gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarında yetkili birimlerce tavsiye edilen tüm uygulamaları tesislerimizde hayata geçirdik. Resmî kurumlar ve bağımsız şirketlerin denetiminden başarıyla çıkan firmamız, TSE Co COVID-19 Güvenli Üretim Belgesini alarak bu alandaki çalışmalarını tescillemiştir.” ifadelerini kullandı.