Aytemiz'de üst düzey atama
Aytemiz Akaryakıt Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne Duygu Deniz Kadıoğlu atandı.
AA
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Pazarlama, marka ve iletişim alanı gibi farklı sektörlerde 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Duygu Deniz Kadıoğlu, Aytemiz Akaryakıt Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörülüğü'ne atandı.
Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde aldıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Kadıoğlu, yeni görevine 21 Aralık itibarıyla başladı.