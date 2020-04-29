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Aytemiz'den finansal duran varlık alımı

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım, Doel Elektrik Enerjisi Toptan Satış AŞ'nin paylarının tamamını öz kaynak değeri 20,9 milyon lira bedelle devraldı.

Aytemiz'den finansal duran varlık alımı
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Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ, Doel Elektrik Enerjisi Toptan Satış AŞ'nin paylarının tamamını öz kaynak değeri 20,9 milyon lira bedelle devraldı.

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Bugün şirketimizin B grubu pay sahibi Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Doğan Enerji) yüzde 100 payına sahip olduğu Doel Elektrik Enerjisi Toptan Satış AŞ'nin (DOEL) paylarının tamamı öz kaynak değeri 20 milyon 974 bin 195 TL bedelle şirketimiz tarafından devralınmıştır." denildi.

Kaynak: AA

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