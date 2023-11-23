Aytemiz'den kasım ayına özel ekstra indirim kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz, "Aytemiz Vaay" mobil uygulaması kullanıcılarına özel 24-26 Kasım tarihlerinde akaryakıt alımlarında "Vaay Dedirten Kasım İndirimi" fırsatı sağlayacak.

İndirim kapsamında kullanıcılar, mevcut indirim oranlarına ek toplamda yüzde 4'e varan indirimle akaryakıt alabilecek. Aytemiz Vaay mobil uygulaması Apple Store, Google Play ve Huawei App Gallery üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. Birden fazla araç için plaka kaydıyla Aytemiz Vaay avantajlarından tüm aile faydalanabiliyor.

Ayrıca Aytemiz, yeni nesil market konsepti ON 7/24 marketlerinde kasım ayına özel indirimli ürünler de sunuyor. Avantajlar, Aytemiz Vaay mobil uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.