Aytemiz'den "Vaay" ile araçtan inmeden temassız ve indirimli akaryakıt satışı

Pandeminin de etkisiyle Aytemiz, son dönemde belirgin hale gelen temassız ve uzaktan ödeme gibi tüketici eğilimlerine yönelik çözüm geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak "Vaay" adlı uygulamasını hizmete alan Aytemiz, müşterilerine araçtan inmeden temassız ve indirimli akaryakıt satışı imkanı sunuyor.

Aytemiz Akaryakıt Genel Müdürü Erol Varlık, düzenlediği basın toplantısında, şirketin yeni devreye aldığı temassız ödeme, uzaktan ödeme ve araçta ödeme gibi imkanlarla indirimli yakıt satın alma fırsatı sunan Vaay adlı yeni bir hizmeti tanıttı.

Yeni ürünü "Mobil ödeme ve araçtan öde konforunu, bireysel ama kendisini filo kadar güçlü hissetmek isteyen kullanıcılara sunulan bir ödeme yöntemi" olarak tanımlayan Erol Varlık, şunları söyledi: "Vaay hizmetinden yararlanmak isteyenler öncelikle Aytemiz Mobil uygulaması ile sisteme kaydoluyor. Mobil ödeme ya da araçtan ödeme yapabilmek için Vaay'a bakiye yükleniyor. Bunun için BKM Ekspress ya da PayCell kullanmak mümkün. Kullanıcı bu aşamadan sonra dilediği tutarda mobil ödeme kodu oluşturabiliyor. Kodu istasyondaki pompa görevlisine göstermesi yeterli. Ayrıca Aytemiz Kartı ile kredi kartı eşleştirilip kart pompadaki sisteme okutularak araçtan inmeden ödeme yapabiliyor."

Uygulama tüketim tercihlerindeki değişime bakılarak hizmete alındı

Erol Varlık, nakit kullanımının tüm dünyada ve akaryakıt alanında her geçen gün azaldığını ve azalmaya devam edeceğini söyledi. Tüketici tarafından aynı zamanda hijyene ve güvene büyük önem verildiğini aktaran Varlık, "Dolayısıyla ödeme sistemleri hayatın her alanında yayılıyor. İstasyonlarda geçirilen süre her geçen gün azalıyor. Alışveriş alışkanlıklarında, alım tutarlarında değişiklikler var. Tüketici tercihlerindeki değişikliklere bakarak, nakit kullanımına mesafeli duruşu da dikkate alarak. Vaay projesini hayata geçirdik." dedi.

Vaay adlı yeni ürünün, kurumsal ve büyük ölçekli tüketicilerin kullandığı elektronik satışı bireylerle buluşturduğunu anlatan Varlık, "Yani aslında biz burada hijyeni, konforu ve ekonomiyi kodlamış oluyoruz. Hiç temassız, sadece oluşturduğunuz kodu göstererek, araçtan inmeden, hatta aracın camını bile açmadan ödemenizi yapabiliyorsunuz." diye konuştu.

"Eşin dostun yakıt alsın sen kodla uzaktan öde"

Erol Varlık, Vaay adlı yeni hizmetin ürünü alanla ödemeyi yapanın farklı olmasına da izin verdiğini söyledi. Varlık, "Yakınlarınızında kendilerine göndereceğiniz bir kodla akaryakıtk alışverişi yapmasını sağlayabiliyiorsunuz. Yani bu sistemle araç tanımanın da ötesine geçip insanı tanıyoruz. Siz neredeyseniz Aytemiz orada, yani mobil cihazınızın içinde." ifadelerini kullandı.

Ana hedef bireysel tüketiciler

Aytemiz Vaay'ın tüm tüketici alışkanlıklarını değiştirecek bir imza proje olduğu görüşünü dile getiren Erol Varlık, "Vaay, araçtan ödeme yapmak isteyen ama aynı zamanda avantaj elde etmek isteyenler açısından bir boşluğu dolduracak. Vaay'da ana hedef grubumuz bireysel tüketiciler. Aytemiz en fazla faydalı sunmak isteyen bir firma. Dolayısıyla Vaay bütün tüketici gruplarının, herkesin kullanımına açık." dedi.

İleride şarj hizmetlerini de kapsayacak

Geçen yıl devreye aldıkları akaryakıtta self servis hizmeti uygulamasının da sürdüğünü anlatan Erol Varlık, Aytemiz Self Servis'in halen 100'den fazla noktada uygulamada olduğunu, self servis hizmetini Vaay ile birlikte yürüteceklerini aktardı. Vaay'ın ileride elektrikli araç araç şarj noktalarından verilecek hizmetleri de kapsayabileceğini belirten Erol Varlık, şöyle devam etti: "Vaay sistemini avantajlar dünyası olarak tanımlıyoruz. Farklı sektörlerle karşılıklı işbirliği şekline Vaay sisteminin içine almayı düşünüyoruz. Vaay uygulaması şu an itibariyle devrede. Önceki Aytemiz Mobil uygulamasını kullananlar da bunu güncellediği anda Vaay sistemini karşısında görecek."

Temassızın payı, birkaç yılda yüzde 10'a ulaşır

Akaryakıtk sektöründe bireysel tüketicilere sağlanan sürekli bir avantaj bulunmayıp sadece dönemlik imkanlar sağlandığını ifade eden Erol Varlık, Aytemiz'in yeni hizmeti Vaay ile alanda bir boşluğu dolduracağının altını çizdi. Vaay'ın dönemlik gelip geçici bir hizmet yada ürün olmayacağını vurgulayan Erol Varlık, "Dünya değişiyor. Elektronik ticaret, temassız ödemeler, dijitalleşme hızlanarak ilerliyor. Aytemiz Vaay projesi de teknolojik gelişmeler sürdükçe var olacak ve giderek güçlenecek bir projedir. 2021 sonunda önemli bir işlem hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Birkaç yıl içinde temassız alışverişin toplam içinde yüzde 10'a ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Araçtan inmeden ödeme yapma imkanı tanıdığı için Vaay'ın istasyon marketlerindeki satışlarına olası etkilerine de değine Varlık, şöyle konuştu: "Bugün sektörde tek bir müşteri türü yok. Geleneksel yaklaşımda bir müşteri akaryakıt alacak, aracını yıkatacak, markete girecek varsayılıyordu. Elbette böyle müşteri de var. Ama oraya gidenler zaten varlar. Vaay'ın mantığı bunu engellemek değil. Zaten tüketici davranışında önemli bir değişim var. Önemli sayıda müşteri aracından inmek istemiyor. Mümkünse temassız alışveriş yapmak istiyor. Vaay, marketten alışveriş yapmak isteyen müşterinin de yararlanabileceği bir sistem. Yani marketten alışverişi destekleyen çözümler ile araçtan inmeden alışveriş yapmak isteyenlerin talebine cevap veren projeler birbirleriyle çelişen değil birbirini destekleyen projeler."

"Haziran itibarıyla V tipi toparlanmaya girdik"

Akaryakıt sektörü olarak COVID-19 pandemisinin yol açtığı gelişmeler nedeniyle çok zor bir yılı geride bıraktıkarını anlatan Erol Varlık, "2020 iyi başlayan bir yıldı. Nisan ve Mayıs ayında yüzde 50'ye varan talep düşüşü, petrolde inanılmaz dibe gidişi yaşadık. Haziran itibarıyla V tipi toparlanmaya girdik. Aytemiz olarak kriz günlerinde sabırlı davranıp doğru adımlarla iyi yönettiğimizi düşünüyorum. 2020'nin tamamını yüzde 5'e varan bir satış kaybıyla ancak kâr ederek kapatmayı bekliyoruz. 2020 zor ve sıkıntılı bir yıl olsa da sağduyusuna güvenen, ani hareket etmeyen Aytemiz gibi şirketlere toparlanma fırsatı sunan bir yıl. Yeni önlemlerle aslında tekrar kapandık şu günlerde. Gözümüz haberlerde. Ama aşılanmayla birlikte toparlanma bekliyoruz." diye konuştu.