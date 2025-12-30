Google Haberler

Ayvalık Gıda OSB’de ön tahsis süreci başladı

Ayvalık Gıda ve Gıda İşlemeleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımcıların ön tahsis yoluyla başvuruda bulunmasına karar verildi. Müteşebbis Heyet toplantısında alınan kararla birlikte süreç resmen başladı.

Ayvalık Gıda ve Gıda İş­lemeleri İhtisas Orga­nize Sanayi Bölgesi’nin Olağan Müteşebbis Heyet Top­lantısı’nda, bölgede yer almak isteyen yatırımcıların ön tahsis yoluyla başvuruda bulunması­na karar verildi. Alınan karar­la birlikte Ayvalık Gıda İhtisas OSB’de ön tahsis süreci resmen başlatıldı.

Organize sanayi bölgesinde 38 sanayi parseli, 8 geniş imar adası, atık su arıtma tesisi ve teknik öğretim alanlarının yer alması planlanıyor. Ön tahsis süreci kapsamında, gıda sek­töründe faaliyet gösteren fark­lı alanlardan yatırımcıların böl­geye başvuruda bulunması ön­görülüyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Me­sut Ergin, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, Ayva­lık Gıda İhtisas OSB’nin bölge ekonomisi açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, yatırımcıların projeyi yerinde incelemelerinin faydalı olacağı­nı ifade etti.

Ön tahsis süreciyle birlikte OSB’de; süt ve süt ürünleri iş­leme, zeytin işleme (sıkma ha­riç), et ve et mamulleri üretimi, meyve kurutma ve meyve suyu üretimi, bakliyat kurutma ve pa­ketleme ile bisküvi üretimi gibi alanlarda faaliyet gösteren fir­maların yer alması planlanıyor.

Ulaşım olanakları öne çıkıyor

Ayvalık Gıda İhtisas OSB’nin Çandarlı ve İzmir limanlarına yakın konumda bulunduğunu belirten Ergin, bölgenin kara, deniz, hava ve demir yolu bağ­lantıları açısından avantajlı bir noktada yer aldığını söyledi. Ad­nan Menderes Havalimanı ile Balıkesir Edremit Koca Seyit Havalimanı’na olan mesafenin, lojistik açıdan önemli bir unsur oluşturduğunu kaydetti. Ayrıca, Çandarlı Limanı’na yakınlığın bölgenin dış ticaret potansiye­line katkı sağlayabileceğini ifa­de etti.

Bölge ekonomisine katkı beklentisi

Ayvalık Organize Sanayi Böl­gesi’nin faaliyete geçmesiy­le birlikte istihdam ve üretim kapasitesinde artış yaşanma­sının beklendiğini dile getiren Ergin, İZBAN hattının Berga­ma’ya kadar uzatılmasının da ulaşım imkânlarını geliştirece­ğini söyledi.

Altınova Mahallesi Topçular mevkiinde yaklaşık 493 bin 800 metrekarelik alanda kurulması planlanan Ayvalık Gıda İhtisas OSB’nin, tarım ve gıda sanayisi başta olmak üzere bölgesel eko­nomik faaliyetlere katkı sağla­ması hedefleniyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
