Ayvalık Gıda OSB’de ön tahsis süreci başladı
Ayvalık Gıda ve Gıda İşlemeleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Olağan Müteşebbis Heyet Toplantısı’nda, bölgede yer almak isteyen yatırımcıların ön tahsis yoluyla başvuruda bulunmasına karar verildi. Alınan kararla birlikte Ayvalık Gıda İhtisas OSB’de ön tahsis süreci resmen başlatıldı.
Organize sanayi bölgesinde 38 sanayi parseli, 8 geniş imar adası, atık su arıtma tesisi ve teknik öğretim alanlarının yer alması planlanıyor. Ön tahsis süreci kapsamında, gıda sektöründe faaliyet gösteren farklı alanlardan yatırımcıların bölgeye başvuruda bulunması öngörülüyor.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, Ayvalık Gıda İhtisas OSB’nin bölge ekonomisi açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, yatırımcıların projeyi yerinde incelemelerinin faydalı olacağını ifade etti.
Ön tahsis süreciyle birlikte OSB’de; süt ve süt ürünleri işleme, zeytin işleme (sıkma hariç), et ve et mamulleri üretimi, meyve kurutma ve meyve suyu üretimi, bakliyat kurutma ve paketleme ile bisküvi üretimi gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların yer alması planlanıyor.
Ulaşım olanakları öne çıkıyor
Ayvalık Gıda İhtisas OSB’nin Çandarlı ve İzmir limanlarına yakın konumda bulunduğunu belirten Ergin, bölgenin kara, deniz, hava ve demir yolu bağlantıları açısından avantajlı bir noktada yer aldığını söyledi. Adnan Menderes Havalimanı ile Balıkesir Edremit Koca Seyit Havalimanı’na olan mesafenin, lojistik açıdan önemli bir unsur oluşturduğunu kaydetti. Ayrıca, Çandarlı Limanı’na yakınlığın bölgenin dış ticaret potansiyeline katkı sağlayabileceğini ifade etti.
Bölge ekonomisine katkı beklentisi
Ayvalık Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte istihdam ve üretim kapasitesinde artış yaşanmasının beklendiğini dile getiren Ergin, İZBAN hattının Bergama’ya kadar uzatılmasının da ulaşım imkânlarını geliştireceğini söyledi.
Altınova Mahallesi Topçular mevkiinde yaklaşık 493 bin 800 metrekarelik alanda kurulması planlanan Ayvalık Gıda İhtisas OSB’nin, tarım ve gıda sanayisi başta olmak üzere bölgesel ekonomik faaliyetlere katkı sağlaması hedefleniyor.