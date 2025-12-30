Ayvalık Gıda OSB’de ön tahsis süreci başladı

Ayvalık Gıda ve Gıda İş­lemeleri İhtisas Orga­nize Sanayi Bölgesi’nin Olağan Müteşebbis Heyet Top­lantısı’nda, bölgede yer almak isteyen yatırımcıların ön tahsis yoluyla başvuruda bulunması­na karar verildi. Alınan karar­la birlikte Ayvalık Gıda İhtisas OSB’de ön tahsis süreci resmen başlatıldı.

Organize sanayi bölgesinde 38 sanayi parseli, 8 geniş imar adası, atık su arıtma tesisi ve teknik öğretim alanlarının yer alması planlanıyor. Ön tahsis süreci kapsamında, gıda sek­töründe faaliyet gösteren fark­lı alanlardan yatırımcıların böl­geye başvuruda bulunması ön­görülüyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Me­sut Ergin, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, Ayva­lık Gıda İhtisas OSB’nin bölge ekonomisi açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, yatırımcıların projeyi yerinde incelemelerinin faydalı olacağı­nı ifade etti.

Ön tahsis süreciyle birlikte OSB’de; süt ve süt ürünleri iş­leme, zeytin işleme (sıkma ha­riç), et ve et mamulleri üretimi, meyve kurutma ve meyve suyu üretimi, bakliyat kurutma ve pa­ketleme ile bisküvi üretimi gibi alanlarda faaliyet gösteren fir­maların yer alması planlanıyor.

Ulaşım olanakları öne çıkıyor

Ayvalık Gıda İhtisas OSB’nin Çandarlı ve İzmir limanlarına yakın konumda bulunduğunu belirten Ergin, bölgenin kara, deniz, hava ve demir yolu bağ­lantıları açısından avantajlı bir noktada yer aldığını söyledi. Ad­nan Menderes Havalimanı ile Balıkesir Edremit Koca Seyit Havalimanı’na olan mesafenin, lojistik açıdan önemli bir unsur oluşturduğunu kaydetti. Ayrıca, Çandarlı Limanı’na yakınlığın bölgenin dış ticaret potansiye­line katkı sağlayabileceğini ifa­de etti.

Bölge ekonomisine katkı beklentisi

Ayvalık Organize Sanayi Böl­gesi’nin faaliyete geçmesiy­le birlikte istihdam ve üretim kapasitesinde artış yaşanma­sının beklendiğini dile getiren Ergin, İZBAN hattının Berga­ma’ya kadar uzatılmasının da ulaşım imkânlarını geliştirece­ğini söyledi.

Altınova Mahallesi Topçular mevkiinde yaklaşık 493 bin 800 metrekarelik alanda kurulması planlanan Ayvalık Gıda İhtisas OSB’nin, tarım ve gıda sanayisi başta olmak üzere bölgesel eko­nomik faaliyetlere katkı sağla­ması hedefleniyor.