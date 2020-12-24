Ayvaz, pandemide Ar-Ge yatırımlarını yüzde 100 artırdı

BARIŞ SEDEF / İSTANBUL

Ürün çeşitlendirme konusunda katma değerli üretimlere ağırlık veren Ayvaz, pandemi sürecini etkin şekilde değerlendirebilmek için Ar-Ge çalışmalarını hızlandırdı. Ayvaz İcra Kurulu Başkanı Serhan Alpagut, pandemi döneminde Ar-Ge alanında yatırımlara ağırlık verdiklerine dikkat çekerek, önemli girdiler elde ettiklerini söyledi.

Ar-Ge’ye yapılan yatırımları 2020 yılında yüzde 100 artırdıklarını işaret eden Alpagut, “1 yıllık Ar-Ge çalışmasını 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlayan firmamız, katma değeri yüksek yerli ürünler geliştirme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Yaptığımız yatırımlara 2021’de de devam ederek bu alanda katma değerli ürünleri piyasada kullanıcılarla buluşturacağız.” dedi. Ar-Ge yatırımlarının 2019 yılında 2 milyon euro olduğunu anımsatan Alpagut, 2020 sonundaki rakamların açıklanmasıyla bu miktarın iki kat üzerine çıkmayı beklediklerini dile getirdi.

Tersine mühendislik çalışması yapıyor

Diğer taraftan sektörün önde gelen Ar-Ge merkezleri arasında yer aldıklarına dikkat çeken Alpagut, “Ar-Ge merkezimiz şirketin Hadımköy merkez fabrikasında yer alan, 400 metrekare alan üzerine kurulu bir sahada bulunuyor. Bu merkezde her biri kendi alanında uzman 24 kişilik bir ekip çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Özellikle esnek metal hortum, kompansatör ve seviye-kondenstop ürün grupları ve bu ürünlerin üretim sürecine dair iyileştirme ve geliştirmelere ağırlık verdiklerine dikkat çeken Alpagut, “Edindiğimiz bilgi birikimini bu merkezde inovasyona dönüştürmek için çalışıyoruz. Tasarım çalışmalarında kullanılan çizim programlarından lazer ölçüm destekli tersine mühendislik programlarına, prototip imalatları için katmanlı yazıcılara, dinamik akış ve mukavemet analizlerinden ısı transfer hesapları yapabilen donanımlara kadar zengin olanaklara sahip Ayvaz Ar-Ge Merkezimiz, bu olanaklarını ürün geliştirme ve hesap analizleri için kullanıyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan ve Polonya'da da tesislerinin bulunduğunu anlatan Alpagut, 2020’nin ilk 8 aylık döneminde Çin’de yüzde 300 büyüme kaydettiklerini, üretim tesislerinin bulunduğu Bulgaristan ve Polonya’da da pandemiye rağmen ciddi bir büyüme kaydettiklerini aktardı.

200 kişilik yeni istihdam yaratmayı hedefliyor

İç satış departmanlarını otonom hale getiren ve merkez fabrikalarının yakınındaki yeni bir binada çalışma sistemi başlattıklarını anlatan Alpagut, “Ayvaz, bu yıl imalat alanını yüzde 40, depo ve lojistik alanını ise yüzde 50 oranında büyütmek için çalışmalar yürütüyor. Hadımköy’de yeni bir fabrika projesine sahip firmamız bu kapsamda ilk yıl 100, üç yıl içinde ise 200 kişilik istihdam sağlayacak bir üretim tesisi kurmanın hazırlıklarını yapıyor.” şeklinde konuştu.

Yangın alanında da yeni yatırımlar ve atılımlar gerçekleştirdiklerini kaydeden Alpagut, “Gazlı söndürme sistemleri konusunda da önemli yatırımlarımız var. Müzeler, sanat galerileri ve veri merkezleri gibi değerli yerlerde kullanılan gazlı yangın söndürme sistemleri için dolum istasyonu kuran firmamız, sahip olduğu uluslararası sertifikalarla Türkiye’nin önde gelen markaları arasında yer alıyor. İnsan kaynağını, üretim tecrübesini ve Ar-Ge olanaklarını son dönemde yangın grubuna odaklayan Ayvaz, çevre dostu gazlı söndürme sistemlerini de sektöre sunuyor. Bu kapsamda ürün gamımızda bulunan HFC-125 ve HFC-227 gazlarına alternatif ve çevreci özelliklere sahip Ayvaz-5112 gazının da dolum ve satışına da start verdik.” bilgisini verdi.

E-ticaret sitesi ile ivme yakaladı

Koronavirüs süreciyle birlikte insanların bilgisayar başında veya cep telefonunda daha çok vakit geçirdiklerini söyleyen Alpagut, e-ticaret siteleri olan Ayvazonline’ın bu dönemde öne çıktığını dile getirdi. Müşterilerine internete bağlı herhangi bir cihazdan Ayvaz ürünlerini rahatlıkla inceleme, peşin fiyatına 4 taksit ve ücretsiz kargo imkanıyla güvenli alışveriş yapma imkanı sunduklarını ifade eden Alpagut, önümüzdeki süreçte Ayvazonline’ın satış rekorları kırmasını beklediklerini kaydetti.

Diğer taraftan dünyanın neresinde olursa olsun çözüm ortağı olduğu sektör üyeleri için eğitimler ve seminerler düzenlediklerini dile getiren Serhan Alpagut, şöyle devam etti: “Şirket olarak eğitim ve farklındalık alanında pandemi sürecinde de hız kesmedik. Değişen koşullara çabucak adapte olan şirketimiz, dijital çağın olanaklarını kullanarak eğitim alanında örnek uygulamalar ortaya koydu. Firmamız, COVID-19 süreci başladığından beri geleneksel eğitimlerini dijitale dönüştürerek yoluna devam etti. Alanında uzman kişilerle sektör üyelerini ücretsiz ve interaktif eğitimlerde bir araya getiren Ayvaz, 3 ay gibi kısa bir sürede 50’den fazla eğitim düzenleyerek 3 bin kişiye eğitim verdi.”