Ayyıldız Grup, filosunu 30 adet Volvo Trucks ile güçlendirdi

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks; hazır beton, taş ve kum ocağı, yol taahhüt alanında hizmet veren Ayyıldız Grup'a 30 adet Volvo FM500 teslimatı gerçekleştirdi.

1915 Çanakkale Köprüsü otoyol yapımı çalışmalarını da devam ettiren Ayyıldız Grup’un, 6 farklı noktada hazır beton santrali, 3 adet taş ocağı, 2 adet kum ocağı ve akaryakıt istasyonları da bulunuyor. 280 araçlık filoya sahip olan Ayyıldız Grup, filosuna ağırlıklı otoyol hafriyat işlerinde kullanacağı 30 adet Volvo FM500 kamyon dahil etti.

Bu alımla birlikte, filolarında ilk kez Volvo Trucks markasını tercih ettiklerini söyleyen Ayyıldız Grup ortaklarından Ali Ayyıldız, “Yüksek performans ve verimlilikle çalışan, maliyet açısından da bize avantaj sunan bir marka arayışı içindeydik. Volvo Trucks’ın sağlamlığıyla birçok büyük projede kendini kanıtlamış olduğunu biliyoruz. Üretkenliği artıran, yakıt tasarrufu sağlayan ve yüksek güvenlik özellikleri sebebiyle Volvo Trucks markasıyla çalışmak tercihimizde etkili oldu.” diye konuştu.

"Filomuzda Volvo Trucks markalı araç sayısını artırmak istiyoruz"

Ayyıldız ortaklarından Gökhan Ayyıldız ise, şunları söyledi: “Bizim için kullandığımız araçların performansının yanı sıra markanın yaklaşımı da oldukça önemli. 2020 yılı hepimiz için zorlu bir yıl oldu. Böyle bir yılın ardından Volvo Trucks’ın çözüm odaklı ve olumlu yaklaşımlarının yanı sıra, güvenilir bir marka oluşu tercihimizde etkili oldu. İlerleyen dönemde de iş ortaklığımızı devam ettirerek filomuzda Volvo Trucks markalı araçların sayısını artırmak istiyoruz.”

Volvo Trucks Ülke Müdürü Utku Uzun da, "Amacımız yalnızca araç satmak değil, müşterilerimizin her ihtiyaçlarında onların çözüm ortağı olmak. Satışın yanı sıra, satış sonrası hizmetlerimizle de her zaman Ayyıldız Grup’un yanında olacağız.” dedi.