Azem Lojistik, filosunu Volvo Trucks ile güçlendirmeye devam ediyor

Volvo Trucks, AB ülkelerine ilaç, sebze, çiçek ve dondurulmuş gıda taşımacılığı hizmeti veren Azem Lojistik’e 8 adet Turbo Compound motorlu Volvo FH500 teslimatı gerçekleştirdi. 35 araçlık filosunun neredeyse tamamı Volvo Trucks markasından oluşan Azem Lojistik; güvenlik, yakıt tasarrufu ve güçlü performansı sebebiyle tercihini Volvo FH500 Turbo Compound araçlardan yana kullandı.

Volvo Trucks ile ile iş birliklerinin uzun yıllara dayandığını söyleyen Azem Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aktaş, VFS Finansman AŞ’nin (Volvo Finans) finansman desteğiyle filolarına dahil ettikleri 8 adet Volvo FH500 TC ile ilgili şunları söyledi: “Şirketimiz kurulduğundan beri müşterilerimize kesintisiz hizmet vermek önceliğimiz oldu. Bu anlamda en büyük gücümüz sorunsuz çalışan filomuz. Şimdi filomuza hem güvenliği hem de performansı ve yakıt tasarrufuyla öne çıkan Volvo FH500 Turbo Compound’ları dahil ettik."