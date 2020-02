Azerbaycan’a yazılım ihracatı

28 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Prestij Yazılım’ın danışmanlığında ITS bünyesinde profesyonel IT ve yazılım ekibinin oluşturulmasıyla start alan süreçte, Azerbaycan’ın ülke genelindeki sağlık kurumlarına Türk menşeli yazılımların kurulumu gerçekleştirildi. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte Milli Sağlık Sistemi (MSS) ile Azerbaycan ülke sağlık verisi, tek bir veri tabanı altında toplanması sağlanacak. Ayrıca elektronik randevu, elektronik sevk, elektronik reçete gibi altyapıların oluşturulması ve yaygınlaştırılması sağlanacak. Bu sayede bulaşıcı ve yaygın hastalıkların tespiti ile birlikte, hastaların bekleme süreleri, doktorların tanı koyma ve tedavi tamamlama süreçleri de önemli ölçüde kısalacak. Azerbaycan halkı ise kendi muayene bilgilerine, laboratuvar sonuçlarına, radyoloji raporlarına ve görüntülerine de web sitesi üzerinden hızlı bir şekilde erişim sağlayabilecek. Prestij Bilgi Sistemleri Yazılım A.Ş. Genel Müdürü Halil Uzun, alışılmış sistemlerin dışında uygulanabilir ve sürdürülebilir bir anlayışla kullanıcı dostu projeler ürettiklerini belirterek, “Ar-Ge’ye önem verdiğimiz gibi dünya çapındaki teknolojileri de takip ediyoruz. Azerbaycan, Sudan, Somali, Kazakistan ve Afganistan projelerinden edindiğimiz tecrübeleri kullanarak, ITS bünyesinde oluşturulan ekip yapılanması, merkezi sunucu sistemleri, Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Yazılım Kodlarının geliştirilmesi ve sağlık politikalarının oluşturulması konularında Azerbaycan ülke projesine desteklerimizi en üst seviyede sürdürmekteyiz” dedi.