Azerbaycan’ın içme suyunu Akkim arıtacak

Ultrafiltrasyon üreticisi Akkim Kimya, Azerbaycan’da bulunan Ceyranbatan Ultrafiltrasyon Su Arıtma Kompleksi’ndeki membran modüllerinin değişimi ihalesini aldı.

Başkent Bakü ve çevresindeki şehirlere ev sahipliği yapan Abşeron yarımadasındaki tesis, Azerbaycan nüfusunun yaklaşık yüzde 50’sine temin edilen şebeke suyunu arıtıyor.

2015’te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla açılan tesis, ileri teknolojiyle arıtma yapıyor. Global Water Summit tarafından dünyanın en önemli projelerinden biri seçilen tesisin en temel özelliği ise virüsleri dahi sudan ayırabilen membran filtreleri.

Akkim’in ihalesini kazandığı membran modüllerinin değişimi projesi kapsamında başlayan çalışmaların 2022’nin sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor. Proje kapsamında tüm sistem Türkiye’de üretilen 5 bin 280 adet Akkim Akualys membran modülüyle değiştirilecek.

“Azersu ASC’de Akkim’e güven tam”

İhale sonrası çalışmalara başladıklarını söyleyen Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, “Azersu ASC’nin, Bakü gibi büyük bir şehrin su temininde Akkim’e duyduğu güven bizleri gururlandırdı. Türkiye ve bölgedeki tek üretici olarak ekiplerimiz ile birlikte kolları sıvayıp özverili bir çalışmayla montaja başladık. 2023 yılında tamamlanması planlanan proje, Akkim ve Azersu iş birliğinde 2022 yılının sonuna dek hayata geçmiş olacak.” dedi.